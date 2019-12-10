Більше ніж Гончарук: Новосад в листопаді заробила 55 тисяч гривень
Заробітна плата міністерки освіти Ганни Новосад за листопад 2019 року склала 55 тисяч гривень. Прем ’єр-міністр заробив 44 тисячі.
Про різницю в зарплаті повідомили в міністерстві освіти України, пишуть "Українські новини".
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Посадовий оклад (ставка) у міністерки освіти України становить 12 952 гривні. Після нарахування надбавок за вислугу років, роботу в режимних обмеженнях, інтенсивність роботи, відрядження, премії та індексації – загалом вийшло 55 тисяч 103 гривні.
Проте, після вирахування податків, Ганна Новосад отримала 44 355 гривень нетто.
Дехто із заступників очільниці міністерства заробив більше за саму Ганну Новосад.
Юрія Полюхович – 50 638 гривень;
Єгор Стадний – 58 973 гривні;
Любомира Мандзій – 61 358 гривень;
Петра Коржевський – 58 486 гривень;
Максим Ярмистий – 55 139 гривень;
Світлана Даниленко – 59 826 гривень.
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Чи зросла зарплата в працівників міністерства?
- в жовтні 2019 року, до вирахування податків, працівники міністерства загалом заробили 305 тисяч 388 гривень;
- в листопаді Ганна Новосад разом із заступниками заробила 399 тисяч 487 гривень брутто;
- посадовий оклад не зростав, проте збільшились надбавки.