Більше ніж Гончарук: Новосад в листопаді заробила 55 тисяч гривень

Заробітна плата міністерки освіти Ганни Новосад за листопад 2019 року склала 55 тисяч гривень. Прем ’єр-міністр заробив 44 тисячі.

Про різницю в зарплаті повідомили в міністерстві освіти України, пишуть "Українські новини".

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Посадовий оклад (ставка) у міністерки освіти України становить 12 952 гривні. Після нарахування надбавок за вислугу років, роботу в режимних обмеженнях, інтенсивність роботи, відрядження, премії та індексації – загалом вийшло 55 тисяч 103 гривні.

Проте, після вирахування податків, Ганна Новосад отримала 44 355 гривень нетто.

Дехто із заступників очільниці міністерства заробив більше за саму Ганну Новосад.

Юрія Полюхович – 50 638 гривень;

Єгор Стадний – 58 973 гривні;

Любомира Мандзій – 61 358 гривень;

Петра Коржевський – 58 486 гривень;

Максим Ярмистий – 55 139 гривень;

Світлана Даниленко – 59 826 гривень.

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