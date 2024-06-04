Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном арсенале": что читает главный разведчик
Источник:Кирилл Буданов
В Киеве несколько дней продолжался книжный "Книжный арсенал". Глава Главного управления разведки показал, какими книгами пополнил библиотеку.
Генерал-лейтенант заявил, что в этом году не смог лично посетить "Арсенал", потому что был на задании. Однако показал книги, которые прочитает. Некоторые – даже с автографами авторов.
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Какие книги прочитает Буданов
Несмотря на войну и постоянную опасность российских атак, очереди желающих попасть на книжный фестиваль растянулись на сотни метров. Украинцы в очередной раз демонстрируют, что нация, которая любит и читает книги, – всегда будет побеждать врага, который зомбирован путинским телевизором,
– сказал глава разведки.
Он показал фото, на которых видно, что в библиотеку Кирилла Буданова пополнили книги:
- "Черный лис" Андрея Кокотюхи;
- "Рыцарь свободы" Джохара Дудаева;
- "Анатомия ненависти. Путин и Украина" Сергея Руденко;
- "Евгений Коновалец" Александра Кучерука, Юрия Черченко, Михаила Ковальчука;
- "Мы были солдатами... и молодыми" Гаролда Г. Мур, Джозефа Л. Гэллоуэй;
- "На черноморской волне. 33 века копаного моря" Антона Санченко;
- "Голодомор. История неосознанной травмы" Виталия Огиенко.
Также возле книг лежало двухтомное "Реймское Евангелие" – памятник Украины-Руси.
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