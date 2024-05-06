Такой формат будет действовать в учебных заведениях города до конца недели. Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Ученики в Сумах будут учиться дистанционно

Глава городской военной администрации Алексей Дрозденко в эфире телемарафона сообщил, что из-за атаки россии на энергетическую систему были обесточены 6 школ и 7 садиков. Без водоснабжения остались 3 школы и 4 садика.

В части учебных заведений уже восстановили свет и подачу воды. Службы в городе работают в усиленном режиме.

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