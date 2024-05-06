Такий формат діятиме у закладах освіти міста до кінця тижня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Учні у Сумах вчитимуться дистанційно

Очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко в ефірі телемарафону повідомив, що через атаку росії на енергетичну систему були знеструмлені 6 шкіл та 7 садочків. Без водопостачання залишились 3 школи та 4 садки.

У частині закладів освіти вже відновили світло та подачу воду. Служби у місті працюють у посиленому режимі.

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Росіяни атакували Сумщину 6 травня