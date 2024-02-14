В Раде рекомендуют оставить отсрочку для аспиратов, которые учатся на контракте

Знаменитый законопроект о мобилизации не предусматривает предоставления отсрочки тем аспирантам, которые учатся на платной форме. Однако, скорее всего, это нюанс исправляют ко второму чтению.

Еще 7 февраля Верховная Рада большинством голосов в первом чтении утвердила инициативу. Сейчас ее дорабатывают перед принятием в целом. Появилось обновление по одной из ключевых поправок об аспирантах-контрактниках от председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

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Отсрочка для аспирантов-контрактников

Собственно, избранник Сергей Бабак в среду, 14 февраля, констатировал, что комитет, который он возглавляет, выдал важную рекомендацию. Он рекомендовал оставить отсрочку для тех аспирантов, которые учатся по контракту.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки своим решением рекомендовал исключить норму об аспирантах-котрактниках из текста законопроекта №10449,

– написал народный депутат.

, что это всего рекомендация. Ее будут выносить в парламент во время голосования во втором чтении за законопроект №10449. Чтобы приняли поправку, в Верховной Раде должно найтись не менее 226 голосов "за".

Отметим, что в нынешней редакции инициативы отсрочка предусмотрена для:

соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, если они учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень, что выше ранее полученного;

докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что поправки в законопроект относительно мобилизации будут вносить до 21 февраля 2024 года. После этого и будет второе чтение – вероятно, 22, 23 или 24 февраля.