"Игра престолов", "Питер Пэн", "Повелитель мух": из школ США изъяли более 500 книг, и вот почему

С началом президентства Дональда Трампа изменился подход к оценке литературы, которую стоит читать школьникам. Определен список книг, которые считаются неприемлемыми.

В одном из штатов в США начали изыматься из библиотек книги, которые признали неприемлемыми для воспитания молодежи. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Украинскую правду".

Смотрите также Не только "Федько-халамидник": украинцы назвали книги, которые не хотели бы видеть в школьной программе

Почему изымают книги из библиотек

Американская ассоциация библиотек сообщила, что Америка столкнулась с беспрецедентными попытками запретить и изъять книги из библиотек, которые не прошли новую цензуру.

Так, в округе Монро штата Теннесси в течение февраля 2025 года из школьных библиотек изъяли около 574 наименований литературы. Среди которых американская классика, мировые бестселлеры, издания о Холокосте, расе и религии.

Еще в 2022 году впервые был принят Закон о материалах, соответствующих возрасту, который требовал от школьных округов создать политику и руководящий орган для просмотра книг, которые доступны школьникам. Закон касался только книг в школьных библиотеках.

После последних президентских выборов и инаугурации Дональда Трампа, по словам библиотекарей, этот закон получил изменения. Часть книг, которые попали под запрет, направлены на обсуждение транссообщества в школах и "радикальное воспитание" учеников.

Недавно в закон были внесены поправки, включающие формулировки о содержании, которое государство считает неприемлемым для учеников, в частности об обнаженной натуре, сексуальном насилии или сексуальном содержании, а также "чрезмерном насилии". Книги с таким содержанием должны быть изъяты со школьных полок,

– сообщили в Ассоциации.

Какие популярные книги запретили

Среди 574 изъятых книг оказались книги разного жанра, мировые бестселлеры, которые были экранизированы и отмечены различными наградами:

Тема социальных проблем и дискриминации:

"Убить пересмешника"

"О мышах и людях"

"13 причин почему"

Фэнтези и сказки:

"Питер Пен"

серия "Игра престолов" Джорджа Мартина

серия "Сумерки" Стефани Майер

серия "Дневники вампиров"

все издания Сары Дж. Маас

манга "Боруто", "Наруто", "Стальной алхимик"

Антиутопии и общественная критика:

"Скотный двор" Джорджа Оруэлла

"451 градус по Фаренгейту"

"Повелитель мух"

"Дивергент"

"Голодные игры"

История, культура:

История древнего Египта

История и быт древней Греции/Рима

"Европейское искусство от 1850-х"

Искусство и культура Средневековья/эпохи Возрождения

"Преступления и преступники Холокоста"

"Последние дни из жизни Гитлера"

"Освенцим, Берген-Бельзен, Треблинка"

Биография Леонардо да Винчи/Винсента ван Гога

сборник "Литература коренных американцев"

книги о массовом убийстве в школе Колумбайн.

Полочка запрещенных книг / иллюстрация УП

Они пытаются удалить вещи, связанные с Холокостом и мировыми войнами, и для меня это безумие. Некоторые из этих книг были книгами, которые я должен был прочитать,

– прокомментировал один из родителей.

Перечень запрещенных книг есть в доступе и с ним можно ознакомиться здесь. Кроме того, среди "неподходящих" оказалась и научно-популярная литература, образовательные издания о подростковой беременности, эвтаназии, анатомии, сексуальности. Даже энциклопедические издания типа "Полная энциклопедия котов" и "Полная энциклопедия собак".

Кого еще задела цензура

Определенное возмущение вызвало, что в школах, которые подчинены Министерству обороны, а их 161, запретили детскую книгу "Веснушчатая клубничка". Ее автором является оскаровская лауреат и дочь ветерана войны во Вьетнаме Джулиана Мур. Главная идея произведения – сохранить человечность в любых условиях.

Цензура зацепила и учебные материалы, которые рекомендовались к просмотру старшим школьникам этих школ. Главный мотив – избежать "радикального воспитания" молодежи.

На возмущение библиотекарей, которые заговорили о негативном влиянии цензуры, Управление по гражданским правам Департамента образования отменило все документы, которые характеризовали запрет книг как нарушение законов о гражданских правах.

Управление отклонило с десяток жалоб от библиотекарей и родителей об изъятии книг в школах.

Я считаю запрет книг контрпродуктивным. Это только делает людей менее осведомленными, образованными и вдумчивыми,

– сказал профессор английского языка Джеймс Иган.

Кроме того, библиотекари могут оказаться под угрозой преследования. В последние годы несколько штатов приняли законодательство, разрешающее преследовать библиотекарей и преподавателей, которые предоставляют ученикам "непристойный" или "откровенный" контент.

Американская ассоциация библиотек призывает сообщество поддерживать местных библиотекарей и распространять информацию о недопустимости цензурирования литературы и присоединиться к движению "Объединитесь против запрета книг".