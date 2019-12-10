Час кода: украинские школьники могут бесплатно научиться программированию

С 9 по 15 декабря во всем мире проходит мероприятие по популяризации изучения информатики, приобщиться к которому могут и украинские школы.

Инициатором проекта выступила некоммерчиская организация Code.org, пишет Укринформ.

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Code.org – это сайт, на котором размещены бесплатные учебники. Также платформа предлагает курсы для четырех возрастных групп: 4-6 лет, 6+, 8-18 лет, 10-18 лет. Хотя принять участие могут даже и взрослые.

Организаторы привлекли более 400 партнеров, среди которых Microsoft, Apple и Amazon.

В первую очередь "Час кода" направлен на то, что обучать программированию детей. Технологии развиваются очень стремительно, и в будущем программирование будет таким же привычным, как знание украинского, английского или любого другого языка,

- рассказала разработчица курсов любовь Филатова.

В этом году "Час кода" был посвящен искусственному интеллекту. Ученики обучали искусственный интеллект различать угрозы пожара и ликвидировать их. Чтобы принять участие в проекте, надо просто перейти по ссылке, и нажать "Начать".

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Насколько популярен "Час кода"?