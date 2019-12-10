Година коду: українські школярі можуть безкоштовно навчитись програмуванню
З 9 до 15 грудня в усьому світі проходить захід з популяризації вивчення інформатики, до якого долучитись можуть і українські школи.
Ініціатором проєкту виступила неприбуткова організація Code.org, пише Укрінформ.
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Code.org – це сайт, на якому розміщені безкоштовні підручники. Також платформа пропонує курси для чотирьох вікових груп: 4-6 років, 6+, 8-18 років, 10-18 років. Хоча взяти участь можуть навіть і дорослі.
Організатори залучили понад 400 партнерів, серед яких Microsoft, Apple та Amazon.
У першу чергу "Година коду" спрямована на те, що навчати програмуванню дітей. Технології розвиваються дуже стрімко, і в майбутньому програмування буде таким же звичним, як знання української, англійської чи будь-якої іншої мови,
– розповіла розробниця курсів Любов Філатова.
Цього року "Година коду" була присвячена штучному інтелекту. Учні навчали штучний інтелект розрізняти загрози пожежі та ліквідовувати їх. Щоб взяти участь в проєкті, треба просто перейти за посиланням, та натиснути "Почати".
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Наскільки популярною є "Година коду"?
- у 2019 році від України участь взяли 420 шкіл;
- загалом у світі до проєкту долучаються 166 тисяч 164 школи;
- проєкт охоплює 180 країн світу.