GoCamp 2020: закінчується реєстрація в безкоштовні табори іноземних мов

Волонтери з 70 країн світу допоможуть в практиці іноземних мов для українських школярів. Крайній термін подачі заявки – 15 грудня 2019 року.

1 лютого повинні оголосити переможців, пише "Освіторія".

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Саме в таких мовних таборах вчителі з усього світу практикують новітні методики викладання.

Щоб взяти участь в GoCamp 2020 потрібно подати заявку та прикріпити мотиваційне відео. Важливо: подавати заявки потрібно від школи, а не окремо від кожного учня.



В таборі діти матимуть досить часу для відпочинку / фото: Gocamp

Подати заявку можна тут.

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Що таке GoCamp 2020?