GoCamp 2020: закінчується реєстрація в безкоштовні табори іноземних мов
Волонтери з 70 країн світу допоможуть в практиці іноземних мов для українських школярів. Крайній термін подачі заявки – 15 грудня 2019 року.
1 лютого повинні оголосити переможців, пише "Освіторія".
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Саме в таких мовних таборах вчителі з усього світу практикують новітні методики викладання.
Щоб взяти участь в GoCamp 2020 потрібно подати заявку та прикріпити мотиваційне відео. Важливо: подавати заявки потрібно від школи, а не окремо від кожного учня.
В таборі діти матимуть досить часу для відпочинку / фото: Gocamp
Подати заявку можна тут.
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Що таке GoCamp 2020?
- мовний літній табір для школярів;
- дітей вчитимуть англійську, французьку та німецьку мову;
- окрім іноземних мов діти навчаться лідерства, креативності, підприємництва, критичного мислення та основ демократії;
- участь візьмуть 160 тисяч дітей з півтори тисячі шкіл.