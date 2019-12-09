GoCamp 2020: заканчивается регистрация в бесплатные лагеря иностранных языков
Волонтеры из 70 стран мира помогут в практике иностранных языков украинским школьникам. Крайний срок подачи заявки – 15 декабря 2019 года.
1 февраля должны объявить победителей, пишет "Освитория".
Больше о лагере: В Минобразования ищут 550 школ для участия в проекте GoCamp: детали
Именно в таких языковых лагерях учителя со всего мира практикуют новейшие методики преподавания.
Чтобы принять участие в GoCamp 2020, нужно подать заявку и прикрепить мотивационное видео. Важно: подавать заявки нужно от школы, а не отдельно от каждого ученика.
В лагере дети будут иметь достаточно времени для отдыха / фото: Gocamp
Подать заявку можно здесь.
Похожее: Образовательные возможности за рубежом: что можно успеть еще до конца года – список
Что такое GoCamp 2020?
- языковой летний лагерь для школьников;
- детей будут обучать английскому, французскому и немецкому языку;
- кроме иностранных языков дети научатся лидерству, креативности, предпринимательству, критическому мышлению и основам демократии;
- примут участие 160 тысяч детей из полутора тысяч школ.