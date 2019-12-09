GoCamp 2020: заканчивается регистрация в бесплатные лагеря иностранных языков

Волонтеры из 70 стран мира помогут в практике иностранных языков украинским школьникам. Крайний срок подачи заявки – 15 декабря 2019 года.

1 февраля должны объявить победителей, пишет "Освитория".

Больше о лагере: В Минобразования ищут 550 школ для участия в проекте GoCamp: детали

Именно в таких языковых лагерях учителя со всего мира практикуют новейшие методики преподавания.

Чтобы принять участие в GoCamp 2020, нужно подать заявку и прикрепить мотивационное видео. Важно: подавать заявки нужно от школы, а не отдельно от каждого ученика.



В лагере дети будут иметь достаточно времени для отдыха / фото: Gocamp

Подать заявку можно здесь.

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Что такое GoCamp 2020?