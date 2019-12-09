Освітні можливості за кордоном: що можна встигнути ще до кінця року – список

2019 рік добігає кінця, проте ще не час опускати руки та чекати нових можливостей вже в наступному році. Що цікавого пропонують для студентів ще в цьому році та на початку наступного – у нашому матеріалі.

Робити підсумки року ще занадто рано. Встигніть подати заявки на освітні можливості за кордоном.

Актуальне: Навчання за кордоном: що варто знати та як не помилитися у виборі університету

Стипендія на магістратуру в Оксфорді



Оксфордський університет – один з найпрестижніших у світі / фото: App2top

Clarendon Fund Scholarship – найбільша стипендія Оксфордського університету. Отримати її можуть як британці так і іноземці.

Стипендію виплачуватимуть протягом всього часу навчання. Виплати також відшкодують витрати на проживання у Великій Британії. Всього університет пропонує 130 таких стипендій.

Стипендія передбачена лише для магістрів. Для участі треба просто надіслати заявку.

Що для цього треба?

відмінні бали в дипломі;

схильність до проведення наукових робіт;

серйозну мотивацію.

Крайній термін подачі заявки 10 січня 2020 року.

Дізнатись більше про програму можна тут.

Заявки приймають за посиланням.

Стажування в Microsoft у США



Стажування в Майкрософт – відмінний старт в кар’єрі / фото: Фокус

Стажування в одній з найбільших компаній світу доступне для студентів аспірантури.

Програма повинна розвинути кар’єру молодих спеціалістів. Протягом свого перебування там ви напишете наукове дослідження, яке опублікують на профільних платформах. Стажування повністю оплачуване.

Що для цього треба?

дізнатись усі деталі та подати заявку можна за посиланням;

крайній термін подачі 6 січня 2020 року.

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Програма студентського обміну Global UGRAD

Студенти мають великі шанси на навчання в університеті в США / фото: Brooke Cagle

Міжнародна освітня програма дає можливість рік безкоштовно навчатись у США. На конкурсі оцінюють академічні та особисті досягнення студентів.

У програмі беруть участь студенти денних відділень 1-3 курсів вишів. Після закінчення програми треба обов’язково повернутись в Україну, а також вчитись ще як мінімум один семестр у виші України.

Програма забезпечує відшкодування витрат на переліт, проживання, навчання. Також учасники матимуть стипендію.

Що для цього треба?