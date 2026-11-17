В украинском языке существует немало способов оценить чьи-либо слова, идеи или поступки. Поэтому даже привычные русские выражения легко заменить естественными украинскими эквивалентами.

Как заменить слово "чепуха" украинскими эквивалентами, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как заменить "чепуха" на украинский язык?

Когда мы хотим сказать, что какая-то мысль имеет смысл, а предложение заслуживает внимания, нередко прибегаем к привычным выражениям с русским оттенком. Однако украинский язык предлагает немало точных способов выразить одобрение или несогласие.

Такой случай – слово "чепуха". В зависимости от ситуации его можно заменить несколькими украинскими словами и фразами.

Сначала выясним, что означает это слово. Русское слово "чепуха" означает ерунду в разговоре, что-то лишенное логики и смысла. Так говорят о бессмысленных словах, необоснованных утверждениях или о чем-то нелепом.

Интересно, что происхождение этого слова до сих пор не имеет полностью устоявшегося объяснения.

По одной из версий, которую приводит этимолог Николай Шанский, "чепуха" образовалась от более древней основы "чепа" – "щепа", то есть мелкий обломок дерева. Изначально слово имело конкретное значение – мелкие обломки, щепки. В XVIII веке им уже называли что-то разбитое на мелкие части. Впоследствии значение изменилось: от беспорядочной смеси обломков перешли к обозначению беспорядочных, непонятных мыслей и слов.

В словарях украинского языка есть немало соответствий этому русскому слову. В частности, словарь Бориса Гринченко фиксирует слово "нісенітниця" со значением "чепуха, вздор". А академические словари предлагают также"дурницю", "безглуздя", "казна-що", "небилицю", "маячню", "глупство" чи "бредню".

Можно сказати:

"Не мели дурниць!"

"Не верзи нісенітниць!"

"Що ти таке городиш?"

"Це ж казна-що!"

"Таке, що й купи не держиться!"

Кстати! У русского слова "чепуха" есть близкие по значению слова – "бред" и "вздор". О том, как заменить их украинскими эквивалентами, мы уже рассказывали в отдельных материалах: как сказать на украинском вместо "бред" и какими словами заменить "вздор". А у слова "ерунда" есть интересная студенческая история, связанная с латинским термином "герундий". Об этом – в материале "Ерунда" – это не русизм: его придумали студенты из-за одного специфического предмета.

Или же воспользуйтесь другими заимствованиями – ахинея, абракадабра, абсурд, нонсенс, тарабарщина.

А когда хочется добавить эмоциональности, пригодятся исконно украинские выражения: "наказати сім мішків гречаної вовни" или "сон рябої / сивої кобили".

У каждого есть свое любимое слово, а какое у вас?