Червоноград дерусифицировали: как теперь правильно назвать жителей Шептицкого
В сентябре Верховная Рада Украины приняла историческое решение о дерусификации названий 327 населенных пунктов. Среди них – и город Червоноград на Львовщине.
Теперь это – Шептицкий. Об этом отмечает 24 Канал.
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Как правильно назвать жителей Шептицкого
Многие украинцы сразу же задумались: а как правильно называть жителей города Шептицкий.
Здесь на помощь может прийти город с похожим наименованием – Хмельницкий. Жителей которого называют хмельничане (множественное число), хмельничанин (мужской род), хмельничанка (женский род).
Интересно! Если взглянуть в правописание, то найдем, что во время склонения суффиксы -к , -цьк переходят в -ч, -ччч.
Поэтому для Шептицкого катойконимы (названия жителей определенной местности) будут такие:
- шептичани;
- шептичанин;
- шептичанка.
Мешканці или жителі – как правильно
Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает: слова "мешканець" и "житель" являются синонимами. Однако с населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". А с жильем – заимствованное из польского языка слово "мешканець" (к примеру, "мешканець будинку").
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