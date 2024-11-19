Червоноград дерусифікували: як тепер правильно назвати жителів Шептицького
У вересні Верховна Рада України ухвалила історичне рішення про дерусифікацію назв 327 населених пунктів. Серед них – і місто Червоноград на Львівщині.
Тепер це – Шептицький. Про це зазначає 24 Канал.
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Як правильно назвати жителів Шептицького
Чимало українців відразу ж задумались: а як правильно називати жителів міста Шептицький.
Тут на поміч може прийти місто зі схожим найменуванням – Хмельницький. Жителів якого називають хмельничани (множина), хмельничанин (чоловічий рід), хмельничанка (жіночий рід).
Цікаво! Якщо глянути у правопис, то знайдемо, що під час відмінювання суфікси -к , -цьк переходять у -ч, -чч.
Тому для Шептицького катойконіми (назви мешканців певної місцевості) будуть такі:
- шептичани;
- шептичанин;
- шептичанка.
Мешканці чи жителі – як правильно
Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає: слова "житель" і "мешканець" є синонімами. Однак із населеними пунктами та країнами краще вживати наше давнє слово "житель". А з житлом – запозичене з польської мови слово "мешканець" (до прикладу, мешканець будинку).
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