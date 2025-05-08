Что нужно для поступления в университет в Словакии: на что обратить внимание абитуриенту

Если вы выбрали учебные заведения Словакии, то стоит узнать, какие условия вы должны выполнить и какие документы подготовить для поступления.

Словакия – одна из стран, которая предоставляет качественное и бесплатное образование. Поэтому и украинские абитуриенты стремятся воспользоваться такой возможностью. Что для этого нужно рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс SLOVAK EDUCATION.

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Каким условиям следует соответствовать, чтобы учиться в Словакии

Образование в Словакии привлекает двумя факторами – возможностью учиться бесплатно и поступать без экзаменов. Кроме того, есть ряд возможностей получать стипендии.

Университеты в Словакии делятся на частные и государственные. Для обучения студенты могут выбрать программы более чем в 22 государственных вузах страны. Высшие учебные заведения в Словакии имеют три степени образования:

Бакалавриат, продолжительность обучения 3 года (заочная форма обучения 3 – 4 года),

Творческие направления – 4 года,

Медицинские направления (лечебные факультеты, стоматология, фармакология) проходят 6 лет обучения, затем – ординатура,

Магистратура или инженер, 2 года (заочное обучение 2 – 3 года),

Аспирантура, 3 года (5 лет заочное обучение).

Для поступления в большинство ВУЗов вам необходимо соответствовать следующим требованиям:

Возраст от 17 лет.

При необходимости сдать вступительные экзамены (некоторые университеты).

Нострификация аттестата или диплома.

Для поступления в словацкие университеты украинцам не нужно предъявлять результаты ВНО.

Для бесплатного обучения – владение словацким языком на уровне B2 или выше.

Хотя в Словакии учатся 12 лет, а в Украине 11, здесь важным фактором является получение аттестата о полном общем среднем образовании, подтверждающий факт окончания школы.

Нужны ли вступительные экзамены в ВУЗы

Вступительные экзамены зависят от университета и специальности. Для поступления на бакалавриат вам нужен аттестат о среднем образовании и демонстрация навыков, необходимых для выбранного факультета, которые обычно проверяются вступительными экзаменами.

На некоторые специальности поступление проходит без вступительного экзамена или даже собеседования, то есть на основе оценок за последние годы обучения в школе. Для других – нужно пройти устное собеседование, с которым студенты, обычно, могут легко справиться.

На творческих или спортивных направлениях в некоторых университетах вас ожидает конкурс талантов или нормативов (однако есть исключения).

Некоторые же специальности требуется прохождение экзамена (обычно в форме теста).

Решение о зачислении принимается на основе предыдущих достижений принимается на основе предыдущих достижений (средний балл аттестата, оценки за старшие классы или предметы профиля) и результатов вступительных экзаменов. Иногда важную роль играет мотивационное письмо.

Важно следить за сроками подачи документов. В большинстве вузов – принимают документы до 29 февраля, а некоторые – до 31 марта. Однако каждый ВУЗ имеет свои правила.

Документы, которые нужны для поступления в ВУЗы:

Аттестат + Дополнение (оригинал) об окончании 11 класса Биометрический загранпаспорт (копия) Медицинская справка, 2 фотографии формата 3Х4, Мотивационное письмо в ВУЗ.

Для получения второго высшего образования в Словакии, есть возможность подавать документы на магистратуру сразу после окончания четвертого курса украинского ВУЗа.

Какие возможности обучения после 9 класса

В Словакии есть возможность получать образование и после 9 класса бесплатно в государственном учреждении. Ресурс SlovakEducationCentre рассказывает о возможности учиться как 3, так и 4 года в колледже.

Если обучение 4-летнее, дети на 4 курсе сдают выпускные экзамены (матуриту – maturitu) и имеют возможность после этого поступать на бесплатное обучение в ВУЗы .

. Если обучение 3-х летнее, то после 3 курса они получают диплом и идут работать, в ВУЗ они не поступают, поскольку не сданы выпускные экзамены.

Во время обучения платится только за проживание в общежитии (в среднем от 35 до 80 евро за месяц, в каждой школе цена своя) и питание около 120 – 140 евро в месяц (завтрак, обед, полдник и ужин).

Обычно документы подают с середины февраля до 20-х чисел марта. Вступительные экзамены в первых числах мая.

Для поступления нужны следующие документы:

Заявление

Свидетельство о рождении

Аттестат

Нострификация

Выписка оценок за 6, 7, 8 и первое полугодие 9 класса

Загранпаспорт ребенка, родителей.

Если выбрали 4-летние программы обучения, то доступны такие профессиональные направления:

Туризм Маркетинг Менеджмент It Бизнес Международные отношения Ветеринар Медсестра/медбрат Дизайн/творческие направления

Если 3-х летние:

Повар Кондитер

Важно! В 95% поступление в средние школы проходит через вступительные экзамены: словацкий язык, литература и математика.

Если это медицинское направление: словацкий язык, литература и биология или химия.

Если творческое направление, то экзамены дети сдают уже по специфике направления, на которое поступают: рисунок, портфолио, а также собеседование с учителем на знание словацкого языка.

Экзамены сдаются офлайн, есть только две школы, которые проводит вступительную кампанию принимая экзамены онлайн. Поэтому нужно рассчитывать, что на экзамен, возможно, придется приехать в Словакию.