Что такое мгла: что же это за явление такое и как его отличить

Хоть раз в жизни, но вы наблюдали мглу, но возможно, не могли ее отличить.

Если вы не слышали о таком атмосферном явлении как "мгла", то 24 Канал рассказывает об этом термине, ссылаясь на termin.in.ua.

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Что такое "имла"

Таинственным словом "мгла" обозначают состояние атмосферы когда воздух становится мутным и непрозрачным из-за наличия в нем мелких частиц пыли, дыма, сажи или влаги. Это приводит к снижению видимости и созданию рассеянного, тусклого освещения.

Дальность видимости при мгле колеблется обычно от 1 до 9 километров, а иногда может снижаться до нескольких сотен и даже десятков метров.

Мглу разделяют на сухую и влажную, первая – это пыль и дым, она сероватая или коричневая; а вторая – пыль смешанная с капельками воды, образуется возле водоемов и она беловатого цвета.

Сухую мглу украинцы могли наблюдать весной 2024 года, когда из Африки ветры принесли пески из Сахары.

Часто его путают с туманом или дымкой. Однако, туман образуется в результате конденсации водяного пара в воздухе, а мгла – пыли.

Мгла в городе / Freepik

Причины и опасности мглы

Мгла свидетельствует о загрязненности атмосферы. Мгла может возникать как вследствие природных явлений, так и из-за деятельности человека, и ее густота и продолжительность зависят от конкретных экологических условий. А причинами возникновения являются:

пылевые бури,

извержения вулканов,

лесные пожары,

сельскохозяйственные выжигания,

автомобильные выхлопы,

промышленные выбросы.

Отдельно выделяют снежную мглу – характерное явление возникающее вследствие длительных метелей.

Мгла снижает видимость на дорогах, что повышает риск аварий. Также может приводить к задержкам в работе авиации и остановки морского транспорта.

Явление несет опасность для здоровья, люди с астмой, бронхитом или сердечными заболеваниями особенно уязвимы к воздействию мглы и могут испытывать серьезное ухудшение своего состояния.

Само слово "имла" (в украинском языке), из-за его звучания, часто используют в литературе.

"Степи й лиман криються фіолетовою імлою" (Иван Нечуй-Левицкий);

"Не шуми про минуле, тополе, за вікном у ранковій імлі" (Владимир Сосюра);

"В корчмі було душно і висіла імла" (Михаил Коцюбинский).

Украинский язык имеет еще немало интересных и благозвучных слов, которые присущи только ему. Узнавайте новые слова и их значение!