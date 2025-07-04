Не ожидала: выпускница с Полтавщины набрала 800 баллов на НМТ
- Дарья Нечепаева с Полтавщины набрала 800 баллов на НМТ-2025, получив максимум по украинскому языку, математике, истории Украины и биологии.
- Дарья готовилась самостоятельно, без репетиторов, и планирует изучать биотехнологии или биохимию в украинском вузе.
В Украине завершилась основная сессия национального мультитеста. Уже все ее участники получили официальные результаты тестирования.
Есть среди этих участников те, кто показал очень хороший результат. Максимальный балл по всем четырем предметам, в частности, получила Дарья Нечепаева, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Дарья Нечепаева набрала 800 баллов на НМТ-2025
Девушка закончила Миргородский лицей имени Тараса Шевченко. Она сдавала тесты НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и биологии. Все – на максимальные 200 баллов.
Поступающая призналась, что для нее этот результат стал неожиданностью.
Я ожидала высокие результаты, но не думала, что будет ровно 800. Тщательно я готовилась к биологии, потому что это мой будущий профиль. А вот язык, математика и история были комфортными,
– поделилась Дарья.
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Как девушка готовилась к тестированию
Нечепаева к тестированию готовилась самостоятельно и без репетиторов. Также участвовала в пробных тестах.
Мне помогло то, что я занималась постепенно, системно. Очень благодарна учителям нашего лицея, они действительно дали качественную подготовку. Но к тестам я самостоятельно готовилась,
– уточнила она.
Дарья планирует поступать в украинский вуз в Украине. Хочет изучать биотехнологии или биохимию.
Отметим, что в прошлом году на максимально возможные 800 баллов в Украине тестирование сдали трое участников.
- Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность заданий, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.