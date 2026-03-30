Что такое "дебера" – такое слово не часто встретишь в ежедневной речи
- Слово "дебера" в украинском языке означает глубокую яму, яр, долину или дебри и имеет диалектные варианты.
- В переносном значении оно может указывать на сложную ситуацию или ловушку, а также сохранилось в топонимах и культуре.
Наше окружение и интересы формируют наш словарный запас – бытовую и профессиональную лексику. А еще есть диалектизмы, которые можно вообще никогда не слышать.
Что такое "дебера", которое можно встретить в диалектах и литературе, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Смотрите также Что означает "чеберяти": что это за слово из детской песни-веснянки "Зайчик"
Что означает слово "дебера"?
Это слово в разных вариантах можно встретить и в художественной, и в научной литературе. Интересно, что одна буква меняет звучание слова и может сделать его непонятным.
А вы слышали такое слово "дебера"? Это диалектное или редко употребляемое слово, которое в украинском языке имеет несколько возможных значений в зависимости от региона. Чаще всего оно трактуется как название глубокой ямы, впадины, обрыва или низины, долины поросшей лесом или зарослями. То есть – это народное название природных форм рельефа, особенно на Подолье и сопредельных территориях.
А еще – это глухая, малодоступная, дикая местность, дебри, непроходимый лес, глушь.
В разных говорах может звучать как:
- "дебра",
- "дебера",
- "деберы",
- "дебр",
- "дебри",
- "дебря".
У Словаре украинского языка в 11 томах есть слова "дебра", "дебр", "дебрь" в значении – яр, котловина:
- "Вони продерлися більше-менше до половини глибокості дебрі " (Иван Франко);
- "Попри дорогу простяглася глибока, стрімка вниз дебра, заросла густою травою" (Лесь Мартович).
Слово имеет вероятное происхождение от праславянских корней "*dъbrь", связанных с понятием "глубины" или "углубления".
"Дебра" часто упоминается в народных песнях и сказках как символ опасного места, куда можно упасть или где скрывается что-то сокровенное.
А в переносном значении может означать сложную ситуацию, ловушку, трудности, безысходность – "завели меня решения в дебри".
- "Село стоит над деброй, а река течет внизу".
- "Душа моя, словно в дебре, ищет света".
Лесные дебри / Freepik
И конечно это слово сохранилось в топонимах – с. Дебри во Львовской области.
Сегодня так могут называть торговые марки или магазины, где продают вещи для охоты, рыболовства, туризма. Различные группы или каналы, где рассказывают о путешествиях и интересные забытые места. А еще – усадьбы или небольшие отели в Карпатах, подальше от людных мест.
И конечно, что такая местность привлекала художников. Существует картина Ивана Шишкина под названием "Дебры", где изображены дебри леса.
Картина Шишкина "Дебры" / Википедия
Итак, "дебера" – это слово из народной лексики, которое обозначает глубокую яму, овраг или долину, а также может иметь переносное значение. Оно сохранилось в украинских говорах и фольклоре, но в современном литературном языке почти не используется.
Что обозначают словами "плай", "байрак", "чичери"?
О других названиях природных явлений и форм рельефа мы писали ранее:
- что такое "байрак";
- "плай" – какое место называют таким словом;
- чем интересное слово "чечери", о котором поют в песне;
- и какое явление называют "имла".