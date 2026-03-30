Що таке "дебера", яке можна зустріти в діалектах та літературі, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що означає слово "дебера"?

Це слово у різних варіантах можна зустріти і в художній, і в науковій літературі. Цікаво, що одна літера змінює звучання слова та може зробити його незрозумілим.

А ви чули таке слово "дебера"? Це діалектне або рідковживане слово, яке в українській мові має кілька можливих значень залежно від регіону. Найчастіше воно трактується як назва глибокої ями, западини, урвища або ж низини, долини порослої лісом чи хащами. Тобто – це народна назва природних форм рельєфу, особливо на Поділлі та суміжних територіях.

А ще – це глуха, малодоступна, дика місцевість, нетрі, непрохідний ліс, глушина.

У різних говірках може звучати як:

"дебра",

"дебера",

"дебери",

"дебр",

"дебрі",

"дебря".

У Словнику української мови в 11 томах є слова "дебра", "дебр", "дебрь" у значенні – яр, улоговина:

"Вони продерлися більше-менше до половини глибокості дебрі " (Іван Франко);

"Попри дорогу простяглася глибока, стрімка вниз дебра, заросла густою травою" (Лесь Мартович).

Слово має ймовірне походження від праслов’янських коренів "*dъbrь", пов’язаних із поняттям "глибини" чи "заглиблення".

"Дебра" часто згадується в народних піснях і казках як символ небезпечного місця, куди можна впасти або де ховається щось потаємне.

А у переносному значенні може означати складну ситуацію, пастку, труднощі, безвихідь – "завели мене рішення в дебрі".

"Село стоїть над деброю, а річка тече внизу".

"Душа моя, мов у дебрі, шукає світла".

Лісові дебрі / Freepik

І звісно це слово збереглося в топонімах – с. Дебрі у Львівській області.

Сьогодні так можуть називати торгові марки чи крамниці, де продають речі для мисливства, рибальства, туризму. Різні групи чи канали, де розповідають про мандри і цікаві забуті місця. А ще – садиби чи невеликі готелі у Карпатах, якнайдалі від людних місць.

І звісно, що така місцевість приваблювала художників. Існує картина Івана Шишкіна з назвою "Дебри", де зображено нетрі лісу.



Картина Шишкіна "Дебри" / Вікіпедія

Отже, "дебера" – це слово з народної лексики, яке позначає глибоку яму, яр чи долину, а також може мати переносне значення. Воно збереглося в українських говірках і фольклорі, але в сучасній літературній мові майже не використовується.

