Что такое "дебера", которое можно встретить в диалектах и литературе, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает слово "дебера"?

Это слово в разных вариантах можно встретить и в художественной, и в научной литературе. Интересно, что одна буква меняет звучание слова и может сделать его непонятным.

А вы слышали такое слово "дебера"? Это диалектное или редко употребляемое слово, которое в украинском языке имеет несколько возможных значений в зависимости от региона. Чаще всего оно трактуется как название глубокой ямы, впадины, обрыва или низины, долины поросшей лесом или зарослями. То есть – это народное название природных форм рельефа, особенно на Подолье и сопредельных территориях.

А еще – это глухая, малодоступная, дикая местность, дебри, непроходимый лес, глушь.

В разных говорах может звучать как:

"дебра",

"дебера",

"деберы",

"дебр",

"дебри",

"дебря".

У Словаре украинского языка в 11 томах есть слова "дебра", "дебр", "дебрь" в значении – яр, котловина:

"Вони продерлися більше-менше до половини глибокості дебрі " (Иван Франко);

" (Иван Франко); "Попри дорогу простяглася глибока, стрімка вниз дебра, заросла густою травою" (Лесь Мартович).

Слово имеет вероятное происхождение от праславянских корней "*dъbrь", связанных с понятием "глубины" или "углубления".

"Дебра" часто упоминается в народных песнях и сказках как символ опасного места, куда можно упасть или где скрывается что-то сокровенное.

А в переносном значении может означать сложную ситуацию, ловушку, трудности, безысходность – "завели меня решения в дебри".

"Село стоит над деброй, а река течет внизу".

"Душа моя, словно в дебре, ищет света".

Лесные дебри / Freepik

И конечно это слово сохранилось в топонимах – с. Дебри во Львовской области.

Сегодня так могут называть торговые марки или магазины, где продают вещи для охоты, рыболовства, туризма. Различные группы или каналы, где рассказывают о путешествиях и интересные забытые места. А еще – усадьбы или небольшие отели в Карпатах, подальше от людных мест.

И конечно, что такая местность привлекала художников. Существует картина Ивана Шишкина под названием "Дебры", где изображены дебри леса.



Картина Шишкина "Дебры" / Википедия

Итак, "дебера" – это слово из народной лексики, которое обозначает глубокую яму, овраг или долину, а также может иметь переносное значение. Оно сохранилось в украинских говорах и фольклоре, но в современном литературном языке почти не используется.

