Что обозначают словом "байрак", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Слово "нарекать" приобретает популярность: вы точно не знаете все его значения

Что же такое – байрак?

Украинский язык сохраняет в своей лексике множество слов, родившихся из тесной связи человека с природой. Одно из них благозвучное – "байрак". Это слово не только географический термин, но и культурный символ, который часто встречается в литературе и народном творчестве. Слово будто из глубин украинской природы.

По Большому толковому словарю современного украинского языка, "байрак" – это лес в овраге, долине или балке, поросшей деревьями и кустарником. То есть – естественная форма рельефа: овраг или балка, заросшая деревьями или кустарником.

Этимологически слово вошло в украинскую лексику через тюркские влияния, (а таких слов в украинском языке более 4 тысяч, среди них и – хабар) что отражает тесные исторические контакты народов. У Википедии указано, что слово происходит от турецкого buyrak – "ущелье, обрыв, балка", а также имеет родство с крымскотатарским bayır – "холм, склон".

В степной Украине байраки были своеобразными "островками жизни" среди открытого пространства – местами с влажной почвой, прохладным микроклиматом и богатой флорой и фауной.

Что такое "байрак": смотрите видео

Это и географический термин, и художественный, который часто можно встретить в песнях и литературе:

"Ой не шуми, луже, зеленый байраче..." из народной песни, это образ байрака как места тишины и уюта.

Александр Афанасьев-Чужбинский: "Пошла по байракам, ярами, степями..."

Борис Гринченко: "С поля Черный яр казался просто лесом, а как войдешь в тот лес, то это байрак глубокий".

О другой форме рельефа и слово из карпатских говоров – "плай", мы писали ранее.

Слово сохранилось и в другой форме – как фамилия Байрак, вспомните украинского кинорежиссера Оксану Байрак, и как ойконим (что это такое, мы рассказывали ранее) – село Байрак в Полтавской области.

Поэтому, слово "байрак", хоть и заимствованное, но такое близкое и понятное всем украинцам, кто живет в степной зоне. Это не только географический термин, но и культурный символ украинской степи и лесостепи. Оно вобрало в себя исторические наслоения, народную поэтику и литературные образы. Байрак – это место жизни, убежище и одновременно метафора природной гармонии.