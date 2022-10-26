Например, тот же Пушкин не был коммунистом, и не жил в Советском Союзе, но он был частью империи, которая считала Украину колонией. Об этом 24 каналу сказала народный депутат Наталья Пипа.

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Она подчеркнула, что люди больше готовы осуждать коммунизм. Общеизвестно, что сегодня у нас запрещена коммунистическая партия. Вместе с тем с империализмом, который был древнее, несколько сложнее.

"Не все понимают, почему Пушкин так же токсичен, как и те, которые сейчас насиловали наших женщин и детей в Буче", – утверждает народный депутат.

Поэтому сейчас своевременно избавиться не только от советского прошлого, но и от всего прошлого Российской империи.

Эта война действительно длится около 400 лет – от Мартовских статей Хмельницкого, который не понимал, с кем он подписывает соглашение, и, имея других врагов, думал, что это возможный партнер и совершил ошибку. Но не только Хмельницкого вина. Сейчас мы, конечно, это меняем,

– уверяет Наталья Пипа.

Два законопроекта

По словам народной депутатки, есть два законопроекта, которые идут очень непросто. Первый законопроект – о деколонизации, он уже прошел первое чтение комитета. Это означает, что:

у нас не могут быть памятника Екатерине II, ведь она была такая же, как Путин;

у нас не может быть консерватории Чайковского, ведь у нас есть много достойных украинских композиторов, которыми есть смысл называть наши консерватории;

и прочее.

Собственно, это очень важные моменты, как и юридические лица и географические названия не могут носить этих имперских названий. Это комплексный закон,

– заметила Наталья Пипа.

Второй законопроект – о лишении возможности быть депутатами всех, кто находился в партии ОПЗЖ. Это касается и местных советов, и Украины в целом, подчеркнула Пипа, ведь эти люди до сих пор оказывают влияние и мандаты.

"Я призываю граждан быть активными. Эти законы должны быть приняты", – подчеркнула народная депутат.

Что происходит с памятником Екатерине II в Одессе

Как отметила Пипа, среди респондентов – людей, имеющих одесскую прописку, достаточно голосов за снос памятника Екатерине II. Но юридически для этого нужны голоса мэра и Одесского городского совета, которых пока нет. Закон о деколонизации позволит ускорить этот процесс.

Сначала – на рассмотрение местного совета: у них полгода, чтобы деколонизировать свой населенный пункт. Если они этого не делают, это может сделать Министерство культуры и Украинский институт национального памятника,

– объяснила народная депутат.

Речь идет о том, что вышеупомянутые институты смогут признавать названия или объекта подлежащими переименованию или сносу.

"Принятие этого закона – это государственная воля, которая помогает самоуправлению вносить решения, которые необходимы для государства", – подытожила Наталья Пипа.

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