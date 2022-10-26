Наприклад, той самий Пушкін не був комуністом, і не жив у Радянському Союзі, але він був частиною імперії, яка вважала Україну колонією. Про це 24 каналу сказала народна депутатка Наталія Піпа.
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Вона наголосила, що люди більше готові засуджувати комунізм. Загальновідомо, що сьогодні в нас заборонена комуністична партія. Натомість з імперіалізмом, який був давніше, дещо складніше.
"Не всі розуміють, чому Пушкін так само токсичний, як і ті, які зараз гвалтували наших жінок і дітей в Бучі", – стверджує народна депутатка.
Тому зараз на часі позбутись не тільки радянського минулого, а власне всього минулого Російської імперії.
Ця війна насправді триває близько 400 років – від Березневих статей Хмельницького, який не розумів, з ким він підписує угоду, і, маючи інших ворогів, думав, що це можливий партнер і зробив помилку. Але не тільки Хмельницького вина. Зараз ми, звичайно, це змінюємо,
– запевняє Наталія Піпа.
Два законопроєкти
За словами народної депутатки, є два законопроєкти, які йдуть дуже непросто. Перший законопроєкт – про деколонізацію, він вже пройшов перше читання комітету. Це означає, що:
- у нас не можуть бути пам'ятника Катерині II, адже вона була така сама, як Путін;
- у нас не може бути консерваторії Чайковського, адже у нас є багато гідних українських композиторів, якими є сенс називати наші консерваторії;
- та інше.
Власне це дуже важливі моменти, як і юридичні особи та географічні назви не можуть носити цих імперських назв. Це комплексний закон,
– зауважила Наталія Піпа.
Другий законопроєкт – про позбавлення можливості бути депутати всіх, хто був у партії ОПЗЖ. Це стосується і місцевих рад, і України загалом, підкреслила Піпа, адже ці люди досі мають вплив та мандати.
"Я закликаю громадян бути активними. Ці закони мають бути прийняті", – наголосила народна депутатка.
Що відбувається з пам'ятником Катерині II в Одесі
Як зауважила Піпа, серед респондентів – людей, які мають одеську прописку – достатньо голосів за знесення пам'ятника Катерині ІІ. Але юридично для цього потрібні голоси мера та Одеської міської ради, яких наразі немає. Закон про деколонізацію дозволить пришвидшити цей процес.
Спершу – на розгляд місцевої ради: вони мають пів року, аби деколонізувати свій населений пункт. Якщо вони цього не роблять, це може зробити Міністерство культури та Український інститут національної пам'ятки,
– пояснила народна депутатка.
Мовиться про те, що вищезгадані інституції зможуть визнавати назви або об'єкта такими, що підлягають перейменуванню чи знесенню.
"Прийняття цього закону – це є державницька воля, яка допомагає самоврядуванню вносити рішення, які необхідні для держави", – підсумувала Наталія Піпа.
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