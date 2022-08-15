Приклад дерусифікації показали у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Напередодні з проханням звернулась громадська організація "Експертний корпус".

До теми В Україні створять Раду дерусифікації, декомунізації та деколонізації

КНУ прибрав дошку з зображенням українофоба

Ще 29 липня ГО "Експертний Корпус" подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації. Мовиться про меморіальну дошку Михайлу Булгакову та "радянській батьківщині". По суті, друга дошка присвячена руйнівникам української державності в 1921 році.

Не може бути жодних компромісів у прибиранні стовпів «руского міра» та «російської культури» з українського простору. Це питання нашої безпеки і гідності,

– зазначила засновниця громадської організації Тетяна Швидченко.

Вона подякувала КНУ імені Тараса Шевченка за приклад і ціннісну та гідну позицію. Наголосила, що ще в очікуванні на демонтаж другої дошки.

Дерусифікація в Україні

Українці захотіли змінити символіку монумента "Батьківщини-мати". У "Дії" запустили опитування щодо зміни радянської символіки на щиті монумента. Згідно з результатами, більшість українців вважають, що її слід замінити на український герб.

Також на сайті президента України була петиція щодо дерусифікації. Зокрема, люди пропонували знести пам'ятник Катерині ІІ, яку російські пропагандисти називають засновницею Одеси.

Дійшла дерусифікація й до Львова. На сесії Львівської міської ради ухвалили рішення перейменувати низку вулиць. Раніше мешканці міста мали змогу голосувати за нові назви. Вже дерусифікували майже 2 десятка вулиць у місті та громаді.

Вулиці перейменовують і в Києві: дивіться відео