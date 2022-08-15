Приклад дерусифікації показали у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Напередодні з проханням звернулась громадська організація "Експертний корпус".
До теми В Україні створять Раду дерусифікації, декомунізації та деколонізації
КНУ прибрав дошку з зображенням українофоба
Ще 29 липня ГО "Експертний Корпус" подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації. Мовиться про меморіальну дошку Михайлу Булгакову та "радянській батьківщині". По суті, друга дошка присвячена руйнівникам української державності в 1921 році.
Не може бути жодних компромісів у прибиранні стовпів «руского міра» та «російської культури» з українського простору. Це питання нашої безпеки і гідності,
– зазначила засновниця громадської організації Тетяна Швидченко.
Вона подякувала КНУ імені Тараса Шевченка за приклад і ціннісну та гідну позицію. Наголосила, що ще в очікуванні на демонтаж другої дошки.
Дерусифікація в Україні
- Українці захотіли змінити символіку монумента "Батьківщини-мати". У "Дії" запустили опитування щодо зміни радянської символіки на щиті монумента. Згідно з результатами, більшість українців вважають, що її слід замінити на український герб.
- Також на сайті президента України була петиція щодо дерусифікації. Зокрема, люди пропонували знести пам'ятник Катерині ІІ, яку російські пропагандисти називають засновницею Одеси.
- Дійшла дерусифікація й до Львова. На сесії Львівської міської ради ухвалили рішення перейменувати низку вулиць. Раніше мешканці міста мали змогу голосувати за нові назви. Вже дерусифікували майже 2 десятка вулиць у місті та громаді.
Вулиці перейменовують і в Києві: дивіться відео