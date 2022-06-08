У Міністерстві культури та інформаційної політики наголосили, що дерусифікація, декомунізація та деколонізація – своєчасні процеси в історії України. Однак відбуватися вони мають цивілізовано.

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Рішення про знесення радянських пам'ятників схвалюватимуть місцева влада і суспільство

Наразі ми провели громадські обговорення та ініціювали створення дорадчого органу – Ради при МКІП та УІНП, яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації,

– розповіли у Мінкульті.

У відомстві зазначили, що рішення щодо демонтажу пам'ятників радянського минулого місцеве самоврядування має схвалювати разом із суспільством, а далі – координувати його з Радою.

Мінкульт разом з Українським інститутом національної пам'яті зібрали ключову інформацію щодо законодавства у відповідних процесах. Відомства зробили це через активне очищення громадського простору від монументів, які закріплюють в Україні російські пропагандистські наративи, а також у відповідь на запит органів місцевого самоврядування.

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В Україні масово перейменовують вулиці

Через криваву та цинічну війну, яку Росія розпочала у нашій державі, українці більше не хочуть жити на вулицях, які названі на честь російських діячів. Саме тому в містах та селах масово перейменовують вулиці. У Києві також вирішили змінити назви станцій метро:

"Берестейську" хочуть перейменувати на "Бучанська";

"Площу Льва Толстого" – на "Василя Стуса";

"Героїв Дніпра" – на "Героїв України";

"Мінську" – на "Варшавську";

"Дружби народів" – на "Ботанічну".

У квітні в міській раді Львова представили перелік з вулиць, які також хочуть дерусифікувати. Варіанти нових назв обиратимуть разом з істориками, експертами та широким колом громадськості. Вони будуть враховувати розташування, історичний контекст та думку львів'ян. Наразі робоча група отримала від містян вже понад 100 пропозицій з різноманітними варіантами.

Зверніть увагу! Верховна Рада заборонила поширювати в Україні символіку російських окупантів. Використовувати символіку "Z" і "V" можна лише з метою, яка не має ознак пропаганди російського тоталітарного режиму. Зокрема, у музеях, на тематичних виставках та в посібниках і підручниках, які використовуються у навчальному процесі.

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