Пример дерусификации показали в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Накануне с просьбой обратилась общественная организация "Экспертный корпус".

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КНУ убрал доску с изображением украинофоба

Еще 29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Речь идет о мемориальной доске Михаилу Булгакову и "советской родине". По сути, вторая доска посвящена разрушителям украинской государственности в 1921 году.

Не может быть никаких компромиссов в уборке столбов "русского мира" и "российской культуры" из украинского пространства. Это вопрос нашей безопасности и достоинства,

– отметила основатель общественной организации Татьяна Швидченко.

Она поблагодарила КНУ имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию. Отметила, что еще в ожидании демонтажа второй доски.

Дерусификация в Украине

Украинцы захотели изменить символику монумента "Родины-матери". В "Дии" запустили опрос по поводу смены советской символики на щите монумента. Согласно результатам, большинство украинцев считают, что его следует заменить на украинский герб.

Также на сайте президента Украины была петиция по дерусификации. В частности, люди предлагали снести памятник Екатерине ІІ, которую российские пропагандисты называют основательницей Одессы.

Дошла дерусификация и до Львова. На сессии Львовского городского совета приняли решение переименовать ряд улиц. Ранее жители города могли голосовать за новые названия. Уже дерусифицировали около 2 десятков улиц в городе и общине.

Улицы переименовывают и в Киеве: смотрите видео