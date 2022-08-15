Пример дерусификации показали в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Накануне с просьбой обратилась общественная организация "Экспертный корпус".
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КНУ убрал доску с изображением украинофоба
Еще 29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Речь идет о мемориальной доске Михаилу Булгакову и "советской родине". По сути, вторая доска посвящена разрушителям украинской государственности в 1921 году.
Не может быть никаких компромиссов в уборке столбов "русского мира" и "российской культуры" из украинского пространства. Это вопрос нашей безопасности и достоинства,
– отметила основатель общественной организации Татьяна Швидченко.
Она поблагодарила КНУ имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию. Отметила, что еще в ожидании демонтажа второй доски.
Дерусификация в Украине
- Украинцы захотели изменить символику монумента "Родины-матери". В "Дии" запустили опрос по поводу смены советской символики на щите монумента. Согласно результатам, большинство украинцев считают, что его следует заменить на украинский герб.
- Также на сайте президента Украины была петиция по дерусификации. В частности, люди предлагали снести памятник Екатерине ІІ, которую российские пропагандисты называют основательницей Одессы.
- Дошла дерусификация и до Львова. На сессии Львовского городского совета приняли решение переименовать ряд улиц. Ранее жители города могли голосовать за новые названия. Уже дерусифицировали около 2 десятков улиц в городе и общине.
Улицы переименовывают и в Киеве: смотрите видео