В этом году – 27 сентября. Что известно об этом празднике и как правильно назвать своих дочерей на украинском языке, рассказывает 24 Канал.

Что известно об этом празднике

В разных странах дата этого праздника может отличаться.

Международный день дочери зародился в Индии, где еще совсем недавно девочек воспринимали как обузу. Идея праздника – борьба со стигмой, связанной с рождением девочек, и подчеркивание их ценности в семье и обществе.

Интересно, что со временем праздник стал признанным во всем мире. Во многих странах отмечают как Международный день дочери, так и отдельные национальные праздники.

Другие даты, посвященные дочерям

12 января – Всемирный день дочери.

11 октября – Международный день девочек, официально провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году резолюцией 66/170. Этот день направлен на поддержку прав и возможностей девочек во всем мире.

Как правильно назвать дочь на украинском языке

Если вы думаете, как правильно на украинском – дочка или донька – знайте: оба слова вполне украинские, сообщает движение "За язык". Но не "дочь".

Кстати, слово "дОнька" ударяют неправильно: говорят "донькА".

Слово "дОнька" имеет ласковый оттенок, а "дочкА", помимо первого, нейтрального значения, имеет еще и то: ласковое обращение пожилого человека к молодой женщине.

Например:

"Мавка: Ох, як довго я спала.

Лісовик: Довго, дочко". (Леся Українка).

Ласково дочь можно также назвать "донею". Также уменьшительно-ласковая форма от донька – "донечка". Но не "доченька".

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