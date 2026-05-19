Не "обезболивающие" и "прививка": как правильно на украинском говорить о медицине и лечении

Суржик в свое время проник в разные сферы жизни и деятельности человека. Даже "русифицировал" сферу медицины.

И довольно неплохо там прижился. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" к Дню семейной медицины и Дню семейного врача, который отмечают 19 мая, поможет его обнаружить в своей речи и "вылечить".

Что известно о Дне семейной медицины и Дне семейного врача?

19 мая ежегодно отмечают Всемирный день семейного врача. Этот профессиональный праздник чествует работу специалистов, которые занимаются диагностированием и лечением пациентов.

Его начали праздновать по инициативе Всемирной организации семейных врачей с 2011 года. Главная цель этого праздника – подчеркнуть важную роль этих специалистов в системах здравоохранения во всем мире. С тех пор Всемирный день семейного врача ежегодно отмечают во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Как правильно говорить на медицинскую тематику?

У сто двадцать третьей подборке подскажем, где вы можете употреблять и слышать суржик, когда общаетесь о лечении и обсуждаете различные диагнозы.

Больниця – лікарня;

больничиний – лікарняний;

боліти – хворіти;

обслідування – обстеження;

регістратура – реєстратура;

визов лікаря – виклик лікаря;

скора поміч – швидка допомога;

справка – довідка;

роддом – пологовий будинок;

сильна біль.

Обратите внимание! Слово "боль" – мужского, а не женского рода. Поэтому "сильний біль", а не "сильна біль".

Врач, доктор или лечащий врач?

Лічити – лікувати;

лікуючий лікар – лікар;

Кстати, украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке украинского языка рассказал, что люди, которые нас лечат, – врачи, а не доктора. Именно врачи работают в больницах. Доктор – это научная степень. Например, доктор медицинских наук.

Также педагог акцентировал: лечащий врач – это тавтология. И так понятно, что врач лечит.

Русское сочетание "лечащий врач" передаем одним словом – врач (укр. лікар),

– уточнил он.

И добавил: если вы все же хотите обозначить врача, который лечит именно вас, то можно сказать так: "особистий лікар" или "персональний лікар".

Как назвать состояния и лекарства на украинском?

Также помним, как правильно на украинском звучат различные диагнозы и состояния человека и все, что с ними связано.

обезболюючі – знеболювальні;

прививка – щеплення;

невірний діагноз – неправильний діагноз;

Заметим, что диагноз, как и ответ, должен быть правильный или неправильный. Верно можно кого-то любить или служить Родине.

головокружіння – запаморочення;

тошнота – нудота;

простити – застудитися;

знобить – морозить;

соблюдати режим – дотримуватися режиму;

спасти – рятувати;

Заметим, что в украинских словарях можно найти слово "спасать" как синоним к "спасти". Однако современные языковеды советуют употреблять "спасать".

приміняти мазь – застосовувати мазь;

хворий на носилках – хворий на ношах.

падати в обморок – непритомніти, мліти;

рани зажили – рани загоїлися;

жарознижуючі лікарства – протигарячкові ліки.

лікарство і ліки;

Слово "лекарство" фиксируют украинские словари. Но оно является разговорным. Поэтому лучше употреблять слово "ліки".



Как называть болезни на украинском правильно?

Также давайте называть эти болезни правильно:

сердечно-сосудисте захворювання – сердечно-судинне захворювання;

язва желудка – виразка шлунка;

опухоль – пухлина;

запалення легень і запалення легенів;

К слову, в словарях можно найти объяснение, что обе формы равноупотребительны, исконные и соответствуют норме литературного языка.

попередити хворобу – запобігти хворобі;

Почему важно "вылечить" медицинскую терминологию?

В середине прошлого столетия сфера медицины в нашем государстве подверглась русификации. Как и другие сферы. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий.

Поэтому не стоит употреблять русизмы – надо очищать наш язык и терминолонию от "языкового мусора" и восстанавливать правильную национальную медицинскую терминологию.