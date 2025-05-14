Вышиванка или вышитая сорочка: как правильно на украинском рассказать о наряде и празднике
- День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая.
- Идея праздника возникла в 2006 году в Черновцах.
- Вышиванка стала символом украинской культуры, а первым термин "вышиванка" в 1912 году использовала Елена Пчилка.
- Иван Франко популяризировал городскую моду на вышиванки, а самую старую вышитую рубашку в Украине датируют первым веком нашей эры.
- А как красиво и правильно рассказать об этом празднике и своей вышитой рубашке, подскажет в подборке 24 Канал.
В Украине ежегодно в третий четверг мая отмечают День вышиванки. В 2025 году праздник приходится на 15 мая.
Вышиванки уже давно стали не только любимой одеждой украинцев, а их оберегом и символом. Поэтому по случаю праздника Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно на родном языке рассказать о праздновании этого дня и свою вышиванку.
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Интересные факты о празднике и вышиванках
У сто седьмой подборке подскажем, какие ошибки не стоит допускать, когда описываете свою вышиванку, и расскажем интересные факты об украинской вышиванке и ее истории.
Идея создания Дня вышиванки возникла в 2006 году в Черновцах. Тогда Леся Воронюк, студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, инициировала акцию "Всемирный день вышиванки" в вузе. Ее одногруппники и преподаватели одели вышиванки в тот день и начали так всеукраинский праздник.
Что интересно! Самую старую вышитую рубашку на нашей территории обнаружили на месте захоронения богатой сарматки из Соколовой Могилы (с. Ковалевка Николаевского р-на Николаевской области). Оно датировано первым веком нашей эры.
Древнерусское название длинной вышитой рубашки, к слову, – сороциці.
Первым, кто ввел городскую моду на ношение вышиванки, был Иван Франко.
А термин "вышиванка" в значении украшенной вышивкой рубашки впервые применила Елена Пчилка в предисловии к альбому "Украинские узоры", изданном в Киеве 1912 года.
Рубашки отличались по типу кроя и тем материалом, из которого были изготовлены.
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Вышиванка или вышитая рубашка: как правильно
Старший научный сотрудник Херсонского областного краеведческого музея Марина Аскурава убеждает, что вышиванками можно называть только современную одежду. А та, что носили наши предки, – это народные или вышитые рубашки.
Вышитая рубашка / Фото: Херсонский областной краеведческий музей
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Как правильно рассказать о вышиванке
Теперь подробнее расскажем, каких ошибок не допускать при описании своей вышиванки или вышитой рубашки.
Отметим, что вышитую рубашку на протяжении многих веков украинцы использовали в повседневном гардеробе и одновременно воспринимали ее как оберег – символ здоровья и красоты.
- красота – краса;
- здоровля – здоров'я;
- рубашка – сорочка;
Что интересно, рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле – так, чтобы рисунок касался тела как оберег. Каждый цвет нити имеет свой символ.
- цвєт – колір;
- ніті – нитки;
- воротник – комір;
- красний – червоний;
Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красний", но оно означает "красивый" и не обозначает цвет.
- ткань – тканина;
- кружево – мереживо;
Традиции и особенности вышиванок в разных регионах Украины / Wikipedia.org
- узор; візерунок, орнамент;
Заметим, что в словарях как синоним к "візерунок" как рисунок, составляющий определенное сочетание линий, фигур, цветов и их оттенков (обычно на вышивке, кружеве, орнаменте и т.д.) есть и слово "узор".
- одягати і одівати;
Также имейте в виду: "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, брюки, плащ. А "одівають" различные аксессуары, украшения.
И помните: рубашка – это продолжение человека, его маркер и оберег.
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