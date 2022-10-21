"Держат школьников в заложниках": Федоров рассказал о терроре россиян в Мелитополе

21 октября 2022 , 12:47
Читати новину українською

Источник:

Иван Федоров

Россияне продолжают террор гражданского населения на оккупированных территориях Украины. Издеваются даже над детьми.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал о том, как оккупанты терроризируют жителей города. При этом добавил, что это издевательство будет только усиливаться.

Важно Оккупанты сотнями вывозят детей на российскую территорию, – мэр Мелитополя

Россияне терроризируют мелитопольских школьников

Федоров рассказал, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.

Россияне держат мелитопольских школьников в заложниках,
– отметил Федоров.

Как оккупанты относятся к местному населению

Также он рассказал, что оккупанты к местному населению относятся, как к животным. Приходят в дома, выбивают двери, берут жителей в плен. За последние две недели, уточнил глава города, забрали сотни человек. Отпустили единицы.

С введением Россией военного положения террор будет только усиливаться,
– добавил мэр Мелитополя.

Какая ситуация сейчас в Запорожье: коротко

  • Накануне глава России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
  • Враг почти каждый день терроризирует Запорожье и область ракетными обстрелами.
  • Накануне оккупанты "демилитаризовали" 2 школы в Запорожье. Известно, что еще один вражеский снаряд попал в парк.
  • Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
  • По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители.

 

Автор: Марія Волошин