Сейчас в Украине нет второй волны заболевания коронавируса. В то же время пока нельзя точно сказать, 1 сентября начнется полноценное обучение в школах, или все же дети и дальше будут заниматься дистанционно.

"Второй волны нет"

Соответствующее заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Волынь. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам Зеленского, согласно расчетам властей, пока в Украине второй волны заболевания на коронавирус нет.

"Но эти расчеты стопроцентными мы назвать не можем. Потому что, сами видите, что происходит с COVID-19 полностью по всему миру. Его контролировать очень сложно. И не исключением является Украина", – отметил президент.

Он отметил, что всем нужно быть осторожными, потому что по неосторожности возрастает число больных COVID-19.

Но думаем, что и в будущем не будет второй волны, и поэтому дети смогут учиться в нормальной атмосфере и нормально общаться,

– подчеркнул Зеленский

Препятствие дистанционному обучению

Зеленский отметил, что сейчас Украина технически является неготовой к этому. Потому что для полноценного, дистанционного обучения, вся территория Украины должна быть обеспечена интернетом, включая 3G и 4G.

Он напомнил, что согласно плану вицепремьера и главы Минцифры Михаила Федорива, с 1 июля в Украине стартует программа по улучшению интернет-покрытия. Охватит она сначала Закарпатье и дальше будет идти до востока Украины.

Поэтому я не знаю, насколько мы будем готовы 1 сентября,

– подчеркнул Зеленский.

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Также он сообщил, что "Школа онлайн" по телевизору – идея исключительно действующей украинской власти, связана с тем, что во всех уголках Украины нет очень хорошего интернета.