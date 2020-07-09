Наразі в Україні немає другої хвилі захворювання на коронавірус. Тож президент Зеленський сподівається, що 1 вересня діти зможуть піти до школи. Водночас перейти на дистанційне навчання повністю Україна поки не готова.

"Другої хвилі немає"

Згідно з розрахунками влади, поки в Україні другої хвилі захворювання на коронавірус немає. Про це заявив Зеленський під час візиту на Волинь, повідомляє 24 канал.

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"Але ці розрахунки стовідсотковими ми назвати не можемо. Тому що, самі бачите, що відбувається з COVID-19 повністю по всьому світу. Його контролювати дуже складно. І не виключенням є Україна", – зауважив президент.

Він наголосив, що всім потрібно бути обережними, тому що через необережність зростає число хворих на COVID-19.

Але думаємо, що і в майбутньому не буде другої хвилі, і тому діти зможуть навчатися у нормальній атмосфері та нормально спілкуватися,

– підкреслив Зеленський

Перешкода дистанційному навчанню

Зеленський зауважив, що зараз Україна технічно є неготовою до цього. Тому що для повноцінного, дистанційного навчання, вся територія України має бути забезпечено інтернетом, зокрема 3G і 4G.

Він нагадав, що згідно з планом віцепрем’єра та очільника Мінцифри Михайла Федоріва, з 1 липня в Україні стартує програма щодо покращення інтернет-покриття. Охопить вона спершу Закарпаття та далі йтиме до сходу України.

Тому я не знаю, наскільки ми будемо готовими 1 вересня,

– підкреслив Зеленський.

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Також він повідомив, шо "Школа онлайн" по телевізору – ідея виключно чинної української влади, пов’язана з тим, що в усіх куточках України немає дуже гарного інтернету.