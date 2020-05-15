Детские сады в Украине могут открыть в мае или в июне

Кабмин запланировал открыть детские сады на третьем этапе ослабления карантина. Сейчас оно так и будет происходить. Дату, когда Украина перейдет на этот этап, также будет определять правительство. Кроме того, оно отдельно будет предоставлять разрешения на открытие детских садов. Однако, окончательное решение – за областными комиссиями.

Начало третьего этапа: что известно

Информацию об открытии садов рассказали в пресс-службе Министерства науки и образования в комментарии 24 каналу.

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В ведомстве подчеркивают, что третий этап:

может начаться 22 мая (сейчас на эту дату запланирован старт второго этапа, но окончательную дату объявят в среду, 20 числа),

а может и позже – 1 июня или 15 июня.

Мы, к сожалению, пока этого не знаем, но это будет по решению правительства, когда перейдем к третьему этапу. И соответственно от этого будем отталкиваться относительно даты открытия детских садов,

– говорят в МОН.

Рекомендации по открытию детских садов: комментарий МОН

Что касается безопасности рекомендаций и протоколов об открытии садов, то их Министерство образования и науки готовит совместно с Министерством здравоохранения. Вскоре их должны опубликовать.

В документах прежде всего акцентируют внимание:

чтобы все меры безопасности были обеспечены,

чтобы дети и воспитатели не подвергались опасности.

Обратите внимание Открытие детских садов в Украине: Кабмин окончательно определится с датой 20 мая

Когда все же сады откроют

В МОН добавили, что

сначала должно быть общее решение правительства об открытии садов,

​после соответствующее решение будут принимать местные администрации.

То есть, каждая область будет смотреть на ситуацию с коронавирусом у себя, и уже отталкиваясь от этого решать, открывать ли садики или нет.

Еще один важный комментарий МОН ВНО могут перенести на сентябрь в некоторых областях

Что предшествовало этому заявлению

Заметим, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. То есть каждый регион сам принимает решение об ограничительных мерах. В тех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усилить карантин.

Ранее была информация, что детские сады в Украине откроют в рамках второго этапа выхода из карантина. Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов заявил, что он стартует 22 мая.

По состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 17 330 случаев COVID-19. 4 473 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 476 инфицированных умерли.



План от Кабмина по выходу Украины из карантина / Инфографика 24 канала