Детские сады в Украине могут открыть в мае или в июне
Кабмин запланировал открыть детские сады на третьем этапе ослабления карантина. Сейчас оно так и будет происходить. Дату, когда Украина перейдет на этот этап, также будет определять правительство. Кроме того, оно отдельно будет предоставлять разрешения на открытие детских садов. Однако, окончательное решение – за областными комиссиями.
Начало третьего этапа: что известно
Информацию об открытии садов рассказали в пресс-службе Министерства науки и образования в комментарии 24 каналу.
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В ведомстве подчеркивают, что третий этап:
- может начаться 22 мая (сейчас на эту дату запланирован старт второго этапа, но окончательную дату объявят в среду, 20 числа),
- а может и позже – 1 июня или 15 июня.
Мы, к сожалению, пока этого не знаем, но это будет по решению правительства, когда перейдем к третьему этапу. И соответственно от этого будем отталкиваться относительно даты открытия детских садов,
– говорят в МОН.
Рекомендации по открытию детских садов: комментарий МОН
Что касается безопасности рекомендаций и протоколов об открытии садов, то их Министерство образования и науки готовит совместно с Министерством здравоохранения. Вскоре их должны опубликовать.
В документах прежде всего акцентируют внимание:
- чтобы все меры безопасности были обеспечены,
- чтобы дети и воспитатели не подвергались опасности.
Обратите внимание Открытие детских садов в Украине: Кабмин окончательно определится с датой 20 мая
Когда все же сады откроют
В МОН добавили, что
- сначала должно быть общее решение правительства об открытии садов,
- после соответствующее решение будут принимать местные администрации.
То есть, каждая область будет смотреть на ситуацию с коронавирусом у себя, и уже отталкиваясь от этого решать, открывать ли садики или нет.
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Что предшествовало этому заявлению
Заметим, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. То есть каждый регион сам принимает решение об ограничительных мерах. В тех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усилить карантин.
Ранее была информация, что детские сады в Украине откроют в рамках второго этапа выхода из карантина. Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов заявил, что он стартует 22 мая.
По состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 17 330 случаев COVID-19. 4 473 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 476 инфицированных умерли.
План от Кабмина по выходу Украины из карантина / Инфографика 24 канала