24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Likar Покер Афиша
more

Детские сады в Украине могут открыть в мае или в июне

- Читати новину українською
Когда откроют в Украине детские сады: комментарий МОН
Когда откроют в Украине детские сады: комментарий МОН / 24 канал

Кабмин запланировал открыть детские сады на третьем этапе ослабления карантина. Сейчас оно так и будет происходить. Дату, когда Украина перейдет на этот этап, также будет определять правительство. Кроме того, оно отдельно будет предоставлять разрешения на открытие детских садов. Однако, окончательное решение – за областными комиссиями.

Начало третьего этапа: что известно

Информацию об открытии садов рассказали в пресс-службе Министерства науки и образования в комментарии 24 каналу.

К теме ВНО могут перенести на сентябрь в некоторых областях

В ведомстве подчеркивают, что третий этап:

  • может начаться 22 мая (сейчас на эту дату запланирован старт второго этапа, но окончательную дату объявят в среду, 20 числа),
  • а может и позже – 1 июня или 15 июня.

Мы, к сожалению, пока этого не знаем, но это будет по решению правительства, когда перейдем к третьему этапу. И соответственно от этого будем отталкиваться относительно даты открытия детских садов,
– говорят в МОН.

Рекомендации по открытию детских садов: комментарий МОН

Что касается безопасности рекомендаций и протоколов об открытии садов, то их Министерство образования и науки готовит совместно с Министерством здравоохранения. Вскоре их должны опубликовать.

В документах прежде всего акцентируют внимание:

  • чтобы все меры безопасности были обеспечены,
  • чтобы дети и воспитатели не подвергались опасности.

Обратите внимание Открытие детских садов в Украине: Кабмин окончательно определится с датой 20 мая

Когда все же сады откроют

В МОН добавили, что

  • сначала должно быть общее решение правительства об открытии садов,
  • ​после соответствующее решение будут принимать местные администрации.

То есть, каждая область будет смотреть на ситуацию с коронавирусом у себя, и уже отталкиваясь от этого решать, открывать ли садики или нет.

Еще один важный комментарий МОН ВНО могут перенести на сентябрь в некоторых областях

Что предшествовало этому заявлению

Заметим, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. То есть каждый регион сам принимает решение об ограничительных мерах. В тех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усилить карантин.

Ранее была информация, что детские сады в Украине откроют в рамках второго этапа выхода из карантина. Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов заявил, что он стартует 22 мая.

По состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 17 330 случаев COVID-19. 4 473 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 476 инфицированных умерли.

Етапи виходу з карантину
План от Кабмина по выходу Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Образование Новости учебы Дошкольное образование Учеба Дети и несовершеннолетние Образование в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты
13 мая , 15:41 Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты
Ростислав Струтинський
Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
12 мая , 23:03 Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
Ірина Вихрущ
Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса
12 мая , 22:22 Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса
Василь Денисюк