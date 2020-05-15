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ВНО могут перенести на сентябрь в некоторых областях

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В МОН обнародовали подробности проведения ВНО в Украине в период коронавируса
В МОН обнародовали подробности проведения ВНО в Украине в период коронавируса / "Кіцмань.City"

В Министерстве образования на науки надеются начать ВНО в середине июня. Произойдет это, скорее всего на 3 этапе ослабления карантина. Если же в некоторых областях в связи с адаптивным карантином не удастся провести оценивание, его вероятно перенесут для них на сентябрь.

Даты проведения ВНО

Как подчеркнули в пресс-служба Министерства здравоохранения в комментарии 24 канала, решение о следующем этапе ослабления карантина правительство еще не приняло. Сделать это оно должно в среду, 20 мая. Поэтому пока говорить рано, что второй этап ослабления карантина стартует 22 мая и с ним соответственно начнется проведение внешнего независимого оценивания.

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Относительно дат ВНО в МОН говорят, что в настоящее время планируется провести основную сессию с 25 июня по 17 июля. Кроме того, между 15 и 17 июня проведут пробное ВНО.

В июне собственно пройдет первый этап. Мы надеемся, что нам удастся его провести. В то же время должно быть решение правительства о возобновлении транспортного сообщения. Ведь необходимо иметь нормальную логистику, чтобы все, кто зарегистрировался на ВНО, могли нормально добраться,
– подчеркнули представители министерства.

Требования во время проведения ВНО

В Министерстве образования и науки анонсировали, что в понедельник, 18 мая, должны обнародовать так называемый коронавирусный протокол о проведении ВНО. Документ совместно разработали министерства здравоохранения и образования.

В нем говориться о требованиях и мерах обеспечения для сдачи ВНО.

Это, в частности,

  • температурный скрининг,
  • маски,
  • перчатки,
  • дезинфекция,
  • проветривание,
  • дистанция,
  • в аудиториях должно быть не более 15 человек.

Что планирует делать МОН, если ВНО не удастся провести в некоторых областях

На данный момент Министерство науки не рассматривает проведение ВНО в онлайн-режиме. Его планируют провести, как и в предыдущие годы – очно и со всеми соответствующими нормами.

Если же в нескольких областях ситуация не позволит провести ВНО, тогда в МОН будет рассматривать вопрос, как действовать и как провести там ВНО. Пока что министерство готовится до 25 июня и надеется, что именно в этот день удастся начать и провести оценку.

"Если же будет такая ситуация, конечно, будем рассматривать этот вопрос, и возможно, сразу перейдем ко второму этапу. И тогда же проведем ВНО в какой-то конкретной области. Вероятно это произойдет в сентябре", – добавили в ведомстве.

Заметим, что второй этап проведения ВНО пока что официально стартует 17 августа и будет продолжаться до 4 сентября. Результаты – не позднее чем 17 сентября.

Обратите внимание! В Украине действует адаптивный карантин. В тех регионах, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усиливать ограничительные меры. 

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Что известно о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продолжат.
  • Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочный режим и соблюдение дистанции.
  • По состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 17 330 случаев COVID-19. 4473 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 476 инфицированных умерли.

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Учеба Школьники Высшее образование Школа ВНО Образование Новости учебы Образование в Украине Министерство образования и науки Украины
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