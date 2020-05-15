Як проходитиме ЗНО в Україні у разі послаблення карантину: дати та вимоги – роз'яснення МОН

У Міністерстві освіти на науки сподіваються розпочати ЗНО у середині червня. Відбудеться це, найімовірніше на 3 етапі послаблення карантинних обмежень. Якщо ж у деяких областях через адаптивний карантин не вдасться провести оцінювання, його, ймовірно, перенесуть для них на вересень.

Дати проведення ЗНО

Як наголосили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я в коментарі 24 каналу, рішення щодо наступного етапу послаблення карантину уряд ще не ухвалив. Зробити це він має у середу, 20 травня. Тому наразі зарано говорити, що другий етап послаблення карантину стартує 22 травня та з ним відповідно розпочнеться проведення Зовнішнього незалежного оцінювання.

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Щодо дат ЗНО у МОН кажуть, що наразі заплановано провести основну сесію з 25 червня по 17 липня. Крім того, між 15 і 17 червня проведуть пробне ЗНО.

У червні, власне, пройде перший етап. Ми подіваємося, що нам вдасться його провести. Водночас має буде рішення уряду про відновлення транспортного сполучення. Адже має бути принаймні нормальна логістика, аби всі, хто зареєструвався на ЗНО, міг нормально добратися,

– підкреслили представники міністерства.

Вимоги під час проведення ЗНО

У Міністетрстві освіти та науки анонсували, що у понеділок, 18 травня, мають оприлюднити так званий коронавірусний протокол щодо проведення ЗНО. Документ спільно розробили міністерства охорони здоров’я та освіти.

В ньому оголосять вимоги та які заходи мають забезпечити задля здачі ЗНО.

Це, зокрема,

температурний скринінг,

маски,

рукавички,

дезінфекція,

провітрювання,

дистанція,

в аудиторіях має бути щонайбільше 15 осіб.

Що планує робити МОН, якщо ЗНО не вдасться провести в деяких областях

Наразі Міністерство науки не розглядає проведення ЗНО в онлайн-режимі. Його планують провести, як і в попередні роки – очно та з усіма відповідними нормами.

Якщо ж у кількох областях ситуація не дозволятиме провести ЗНО, тоді у МОН розглядатимуть питання, як діяти та як провести там ЗНО. Поки міністерство готується до 25 червня та сподівається, що саме цього дня вдасться розпочати та провести оцінювання.

"Якщо ж буде така ситуація, звичайно, будемо розглядати це питання, і можливо, одразу перейдемо на другий етап. І тоді ж проведемо ЗНО в якійсь конкретній області. Імовірно це відбудеться у вересні", – додали у відомстві.

Зауважимо, що другий етап проведення ЗНО наразі офіційно стартує 17 серпня та триватиме до 4 вересня. Результати – не пізніше ніж 17 вересня.

Зверніть увагу! В Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

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Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.

, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме. Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.

, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

А 14 числа Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. Станом на 15 травня в Україні підтвердили 17 330 випадків COVID-19. 4 473 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 476 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу