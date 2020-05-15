Дитячі садочки в Україні можуть відкрити у травні або в червні

Кабмін запланував відкрити дитячі садочки на третьому етапі послаблення карантину. Наразі воно так і буде відбуватися. Дату, коли Україна перейде на цей етап, також визначитиме уряд. Крім того, він окремо надаватиме дозвіл на відкриття дитячих садочків. Однак, остаточне рішення – за обласними комісіями.

Початок третього етапу: що відомо

Інформацію щодо відкриття садочків розповіли у пресслужбі Міністерства науки та освіти у коментарі 24 каналу.

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У відомстві підкреслюють, що третій етап:

може розпочатися 22 травня (зараз на цю дату заплановано старт другого етапу, але остаточну дату оголосять в середу, 20 числа),

а може і пізніше – 1 червня або 15 червня.

Ми, на жаль, поки цього не знаємо, але це буде за рішенням уряду, коли перейдемо до третього етапу. І відповідно від цього будемо відштовхуватися щодо дати відкриття дитячих садочків,

– кажуть у МОН.

Рекомендації щодо відкриття садочків: коментар МОН

Що стосується безпекових рекомендацій і протоколів щодо відкриття садочків, то їх наразі Міністерство освіти та науки готує спільно з Міністерством здоров’я. Невдовзі їх мають опублікувати.

У документах передусім акцентують увагу:

щоби всі заходи безпеки було забезпечено,

щоби діти та вихователі не наражалися на небезпеку.

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Коли все ж садочки відкриють

У МОН додали, що

​спершу має бути загальне рішення уряду щодо відкриття садочків,

опісля відповідне рішення ухвалюватимуть місцеві адміністрації.

Тобто, кожна область буде дивитися на ситуацію з коронавірусом у себе та вже відштовхуватиметься від цього, відкривати садочки чи ні.

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Що передувало цій заяві

Зауважимо, що зараз в Україні діє адаптивний карантин. Тобто кожен регіон сам ухвалює рішення щодо обмежувальних заходів. У тих областях, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилити карантин.

Раніше була інформація, що садочки в Україні відкриють у межах другого етапу виходу з карантину. Згодом очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що він стартує 22 травня.

Станом на 15 травня в Україні підтвердили 17 330 випадків COVID-19. 4 473 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 476 інфікованих померли.



План від Кабміну щодо виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу