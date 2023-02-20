"Это критично": каким детям не подходит дистанционное обучение

Оффлайн-обучение очень важно именно для начальной школы. И при малейшей возможности ученики должны получить возможность ходить в школу.

Об этом рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. И заметил, что дети в таком возрасте нуждаются в непосредственном контакте с учителем.

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