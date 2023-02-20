"Это критично": каким детям не подходит дистанционное обучение
Источник:Главком
Оффлайн-обучение очень важно именно для начальной школы. И при малейшей возможности ученики должны получить возможность ходить в школу.
Об этом рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. И заметил, что дети в таком возрасте нуждаются в непосредственном контакте с учителем.
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Каким детям не подходит дистанционное обучение
Горбачев подчеркнул, что он и другие педагоги убеждены, что на разных территориях Украины при малейшей возможности нужно возобновлять очное обучение именно для начальной школы.
Он также рассказал, что во времена пандемии проводилось множество исследований: в Нидерландах – для начальной школы и в Египте – для университетов.Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.
По данным исследований, чем старше человек, тем он эффективнее использует дистанционную форму получения образования, так как он уже имеет сложившиеся навыки интеллектуальной деятельности, работы с цифровыми технологиями.
В то же время для маленьких детей, для начальной школы – это просто критично, потому что ребенок в таком возрасте нуждается в непосредственном контакте с учителем,
– заявил образовательный омбудсмен.
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С какими вызовами больше всего сталкиваются школьники во время войны
- Украинские школьники во время полномасштабной войны столкнулись со значительными трудностями в обучении.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что на сегодня в Украине около 1,6 миллиона учеников учится дистанционно. Из них – 70 тысяч детей с временно оккупированных территорий.
- И добавил, что самыми большими вызовами во время такого формата обучения является отсутствие интернета и отключение света.
- В то же время, Шкарлет заверил, что учителя научились работать и в таких условиях.