Для техникумов и колледжей: Минобразования анонсировало дни открытых дверей – даты

Специалисты министерства образования проведут совещания в учреждениях профессионального предвысшего образования. Будут рассказывать руководителям колледжей и техникумов об особенностях поступления в 2020 году.

Об утверждении графика проведения совещаний пишет пресс-служба МОН.

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Планируется, что участниками встречи будут специалисты, которые будут работать в приемных комиссиях, представители администраций и разного рода управленцы. Соответствующий приказ опубликован на сайте МОН.

Совещания будут проходить в 7 городах Украины.

Даты и города проведения совещаний

Киев – 27 января (для города Киева, Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Винницкой областей);

Харьков – 28 января (для Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской областей);

Одесса – 28 января (для Одесской, Николаевской, Херсонской областей);

Мариуполь – 29 января (для Запорожской и Донецкой областей);

Львов – 30 января (для Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской областей);

Александрия – 31 января (для Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областей);

Мукачево – 31 января (для Закарпатской области).

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Обсудят нововведения в правилах поступления на 2020 год, а также особенности организации вступительной кампании следующего года.

Сколько студентов получают образование в учреждениях передвысшего образования?Около 400 тысяч студентов и более 40 тысяч педагогов привлечены к передвысшему образованию в Украине.