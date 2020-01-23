Для технікумів та коледжів: Міносвіти анонсувало дні відкритих дверей – дати

Спеціалісти міністерства освіти проведуть наради у закладах фахової передвищої освіти. Розповідатимуть керівникам коледжів та технікумів про особливості вступу у 2020 році.

Про затвердження графіку проведення нарад пише пресслужба МОН.

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Планується, що учасниками зустрічі будуть фахівці, які працюватимуть у приймальних комісіях, представники адміністрацій та різного штибу управлінці. Відповідний наказ опублікований на сайті МОН

Наради відбуватимуться у 7 містах України

Дати та міста проведення нарад

Київ – 27 січня (для міста Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Хмельницької, Вінницької областей);

Харків – 28 січня (для Харківської, Сумської, Полтавської, Луганської областей);

Одеса – 28 січня (для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей);

Маріуполь – 29 січня (для Запорізької та Донецької областей);

Львів – 30 січня (для Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Волинської, Рівненської областей);

Олександрія – 31 січня (для Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей);

Мукачево – 31 січня (для Закарпатської області).

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Обговорять нововведення у правилах вступу на 2020 рік, а також особливості організації вступної кампанії наступного року.

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