Для технікумів та коледжів: Міносвіти анонсувало дні відкритих дверей – дати
Спеціалісти міністерства освіти проведуть наради у закладах фахової передвищої освіти. Розповідатимуть керівникам коледжів та технікумів про особливості вступу у 2020 році.
Про затвердження графіку проведення нарад пише пресслужба МОН.
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Планується, що учасниками зустрічі будуть фахівці, які працюватимуть у приймальних комісіях, представники адміністрацій та різного штибу управлінці. Відповідний наказ опублікований на сайті МОН
Наради відбуватимуться у 7 містах України
Дати та міста проведення нарад
- Київ – 27 січня (для міста Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Хмельницької, Вінницької областей);
- Харків – 28 січня (для Харківської, Сумської, Полтавської, Луганської областей);
- Одеса – 28 січня (для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей);
- Маріуполь – 29 січня (для Запорізької та Донецької областей);
- Львів – 30 січня (для Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Волинської, Рівненської областей);
- Олександрія – 31 січня (для Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей);
- Мукачево – 31 січня (для Закарпатської області).
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Обговорять нововведення у правилах вступу на 2020 рік, а також особливості організації вступної кампанії наступного року.
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