В Днепре преподавательница заставляла студентку из Львова перейти на русский: ей объявили выговор

Преподаватель Днепровского государственного медицинского университета заставляла студентку из Львова разговаривать на русском языке. Ей уже объявили выговор, а в университете ужесточили контроль за языком.

Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа. К слову, языковой скандал в заведении высшего образования случился 10 ноября 2023 года.

Важно Нет понятия "русскоязычные", все мы – граждане Украины, – Кремень

Какое завершение речевого скандала

Нардепка заявила, что преподавательнице университета – Людмиле Новожениной – уже объявили выговор из-за того, что та просила студентку говорить на языке страны-агрессора. Как оказалось, это была первая жалоба на преподавательницу, поэтому ей объявили выговор.

Преподаватели медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет ужесточит контроль за языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга!

– говорится в сообщении депутата.

Что известно о языковом скандале в университете Днепра