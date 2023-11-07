В Львовской политехнике отреагировали на скандал из-за высказываний Фарион
Языковед Ирина Фарион несколько дней назад дала интервью журналистке Янине Соколовой. В нем прозвучали резкие заявления по поводу русскоязычных защитников Украины. Слова Фарион вызвали резкое осуждение в сети.
На скандал отреагировали в Национальном университете "Львовская политехника", где Ирина Фарион является преподавателем. Там подчеркнули, что не несут ответственности за действия и высказывания работников и студентов вне университета.
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Как отреагировали на скандал в Львовской политехнике
В официальном комментарии Львовская политехника заявила, что в учебном заведении действует кодекс корпоративной культуры, определяющий моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества университета. Впрочем, вне университета администрация вуза не несет ответственности за действия и слова работников.
Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета,
– говорится в сообщении.
Вместе с тем, в комментарии Львовская политехника подчеркнула, что каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. В администрации подчеркнули, что это незыблемая позиция университета.
Также в вузе сообщили, что с 2014 года украинским защитникам активно помогали разными способами – интеллектуальными ресурсами, научными разработками, волонтерством. В рядах ВСУ воюют студенты, преподаватели, работники, выпускники Львовской политехники.
В Львовской политехнике появились плакаты с призывом уволить Фарион
В одном из корпусов Львовской политехники утром 7 ноября появились красноречивые плакаты относительно Ирины Фарион. От администрации университета требовали реакции на скандальные слова и призвали уволить преподавательницу.
В частности, в Львовской политехнике висели плакаты с надписями:
- "Почему в "Политехнике" до сих пор работают осквернители чести украинских воинов?";
- "Фарион – прочь из Политехники!";
- "Почему руководство университета молчит, когда преподаватель попирает достоинство наших Героев?";
- "Молчание – это знак согласия!" и тому подобное.
Что известно о скандале с Ириной Фарион: коротко
- Языковед Ирина Фарион в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" вместе с журналисткой обсуждала языковой вопрос. Фарион заявила, что "не существует русскоязычного населения, есть украинцы, а есть ка**пы". Журналистка в ответ сказала, что бойцы "Азова" и 3 отдельной штурмовой бригады говорят по-русски, в том числе в бою. Фарион, в свою очередь, ответила, что категорически этого не воспринимает, принялась оскорблять Героев и назвала их "сбродом".
- Такие слова и очередные оскорбления от Фарион в обществе встретили очень остро. В частности, военные начали приглашать языковеда в окопы, а также требовали, чтобы заявления Фарион проанализировали в соответствующих органах.
- Дмитрий Лубинец сообщил, что уже обратился в Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования. Он подчеркнул, что слова Фарион являются нарушением равноправия граждан и караются в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.