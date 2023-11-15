Фарион уволили с должности профессора университета "Львовская политехника"
Бывшую нардепку Ирину Фарион уволили с должности профессора Львовской политехники.
Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что после возбуждения уголовного производства СБУ Ирина Фарион получила неприятные новости и из "Львовской политехники".
Смотрите также Образ военных, студент из Крыма и уголовное производство: что известно о скандале с Фарионом
Фарион уволили из политехники
Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что скандальную экс-нардепку, против которой Служба безопасности открыла уголовное производство по ряду статей, уволили с должности профессора университета.
Причиной увольнения стало то, что Фарион нарушила 41 статью Кодекса законов о труде – "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".
Приказ об уходе Фарион / Источники 24 Канала
Вскоре министр образования Украины Оксен Лисовой тоже подтвердил, что Львовская политехника уволила Фарион. Он поблагодарил студентов за умение отстаивать и защищать свои ценности и выразил надежду, что СБУ даст справедливую оценку действиям бывшего депутата.
Позиция министерства неизменна – людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники,
– сказал Оксен Лисовой.
Отметим, что студенты Львовской политехники около недели требовали увольнения Фарион. 14 ноября состоялся массовый митинг, после которого проректор университета заявил, что уволить Фарион непросто. В заведении пообещали создать рабочую группу по изучению ситуации, а выводы должны были обнародовать 23 ноября.
Однако 15 ноября СБУ открыла в отношении Фарион уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
Главное о скандале с Фарион
- Ирина Фарион публично оскорбила русскоязычных военнослужащих ВСУ. Она заявила, что такие люди не могут называться армией, а являются "русскими" и "сбродом".
- Кроме того, в фейсбуке она опубликовала скриншот письма от проукраинского студента, которое сейчас находится во временно оккупированном Крыму. Она не скрыла персональных данных, из-за чего за юношу "взялись" российские спецслужбы.
- В целом СБУ открыла в отношении Фарион уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, из-за нарушения равноправия граждан, оскорбления чести и достоинства военнослужащего, нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.