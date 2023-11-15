Фарион уволили с должности профессора университета "Львовская политехника"

Бывшую нардепку Ирину Фарион уволили с должности профессора Львовской политехники.

Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что после возбуждения уголовного производства СБУ Ирина Фарион получила неприятные новости и из "Львовской политехники".

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Фарион уволили из политехники

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что скандальную экс-нардепку, против которой Служба безопасности открыла уголовное производство по ряду статей, уволили с должности профессора университета.

Причиной увольнения стало то, что Фарион нарушила 41 статью Кодекса законов о труде – "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".



Приказ об уходе Фарион / Источники 24 Канала

Вскоре министр образования Украины Оксен Лисовой тоже подтвердил, что Львовская политехника уволила Фарион. Он поблагодарил студентов за умение отстаивать и защищать свои ценности и выразил надежду, что СБУ даст справедливую оценку действиям бывшего депутата.

Позиция министерства неизменна – людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники,

– сказал Оксен Лисовой.

Отметим, что студенты Львовской политехники около недели требовали увольнения Фарион. 14 ноября состоялся массовый митинг, после которого проректор университета заявил, что уволить Фарион непросто. В заведении пообещали создать рабочую группу по изучению ситуации, а выводы должны были обнародовать 23 ноября.

Однако 15 ноября СБУ открыла в отношении Фарион уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

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