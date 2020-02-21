Фейковые ответы на ВНО-2020: абитуриентов призывают не вестись на мошенников

В Telegram каналах мошенники уже продают ответы на ВНО 2020 года. В Украинском центре оценивания качества образования заверили, что все тесты печатают в условиях строгой конфиденциальности. Там призвали не покупать "ответы", потому что их не существует.

Также создали систему защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Об этом сообщили на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Там рассказали, что мошенники могут отправлять письма с фейковых ящиков центра оценивания образования.

А для тщательной подготовки к ВНО советуем проходить тесты предыдущих лет, в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет", проверять ответы, анализировать свои ошибки, заполнять пробелы в знаниях и т.п.,

– отметили в отомстить.

В образовательном центре призвали делайте выбор сознательно, пользоваться проверенными источниками и критически оценивать информацию, чтобы не стать жертвой мошенников.

К слову, регистрация для участия во внешнем независимом оценивании началась 3 февраля.



ВНО по литературе абитуриенты будут сдавать вместе с украинским языком / инфографика 24 канала

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