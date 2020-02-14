В Украине запустили бесплатный подкаст для подготовки к ВНО: детали

Одним из инструментов целевой подготовки к ВНО по украинской литературе теперь может быть и подкаст. Литературовед Артур Пройдаков на платформе Освита. ua запускает бесплатный подкаст.

О дополнительный бесплатный материал для подготовки к ВНО пишет Studway.

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Курс подготовки разбит на отдельные 10-минутные аудио. Сейчас доступны учебные материалы по теме фольклора, "Повести временных лет", "Слова о походе Игоревом" и творчестве Григория Сковороды.

Новые подкасты будут появляться каждую неделю.

Литературовед расскажет об одном авторе или теме, краткое содержание и некоторые теоретические аспекты.

Подкасты доступны по ссылке

ВНО по украинской литературе является одним из трех обязательных экзаменов, которые будут сдавать выпускники школ.



ВНО по литературе абитуриенты будут сдавать вместе с украинским языком / инфографика: 24 канал

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Сколько учеников примет участие в ВНО 2020?

По прогнозам УЦОКО, в общем на нынешнем ВНО ожидается более 350 тысяч абитуриентов.