В Україні запустили безкоштовний подкаст для підготовки до ЗНО: деталі

Одним з інструментів цільової підготовки до ЗНО з української літератури тепер може бути і подкаст. Літературознавець Артур Пройдаков на платформі Освіта.ua запускає безкоштовний подкаст.

Про додатковий безкоштовний матеріал для підготовки до ЗНО пише Studway.

До слова: ЗНО стане більш дотичне до реальних життєвих ситуацій, – Новосад

Курс підготовки розбитий на окремі 10-хвилинні аудіо. Зараз доступні навчальні матеріали щодо теми фольклору, "Повісті минулих літ", "Слова про похід Ігорів" та творчості Григорія Сковороди.

Нові подкасти з'являтимуться щотижня.

Літературознавець розповідатиме про одного автора або тему, короткий зміст та деякі теоретичні аспекти.

Подкасти доступні за посиланням

ЗНО з української літератури є одним з трьох обов'язкових іспитів, які складатимуть цьогорічні випускники шкіл.



ЗНО з літератури абітурієнти складатимуть разом з українською мовою / інфографіка: 24 канал

Детальніше: Почалась реєстрація на ЗНО-2020: дати та які предмети потрібні для вступу

Скільки учнів візьме участь у ЗНО 2020?За прогнозами УЦОЯО, загалом на цьогорічному ЗНО очікується понад 350 тисяч абітурієнтів.