ЗНО 2020: участь в тестуванні візьмуть понад 350 тисяч учнів

3 лютого стартувала реєстрація на ЗНО 2020. В українському центрі оцінювання якості освіти підрахували скільки загалом абітурієнтів очікується в центрах тестування.

Цифра не остаточна, адже базується на кількості випускників шкіл та університетів, пише Освіта.ua.

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У 2020 році державну підсумкову атестацію складатимуть понад 346 тисяч випускників середніх шкіл України. Тобто такі показники варто очікувати і під час реєстрації на обов'язкові предмети ЗНО 2020.

Також у цьогорічному ЗНО візьмуть участь випускники шкіл та університетів минулих років, які вступатимуть на навчальний рік 2020/2021 до вишів. Зазвичай їхня кількість не перевищує 10%, від цьогорічних випускників.

Загалом на ЗНО 2020 очікується понад 350 тисяч абітурієнтів.



Загалом можна буде складати іспити з 11 предметів / інфографіка: 24 канал

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Скільки в Україні всього шкіл?Близько 17 тисяч середніх навчальних закладів функціонують на території України.