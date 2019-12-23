Як підготуватися до ЗНО у дорослому віці: корисні методики, що допоможуть скласти іспити

Існують випадки, коли вже доросла людина, яка закінчила школу декілька років тому, має бажання вступити до Вищого навчального закладу в Україні. Для цього їй обов'язково потрібно скласти ЗНО. Чи можливо це зробити та які методики навчання та запам'ятовування можуть допомогти – читайте далі.

Як сказав відомий психолінгвіст і методолог Віталій Зубков у прямому ефірі програми "Освітні війни" сказав, що, перш за все, треба визначитися з вишем та спеціальністю, далі визначити, іспити з яких предметів треба складати.

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Метод 1: Використовувати картки

Цей метод є одним з найефективніших. Працює він так: людина має певну кількість інформації, яку вона повинна вивчити. Подрібнюючи інформацію і записуючи її на картки, вона краще запам'ятовує матеріал. Окрім того, можна регулярно влаштовувати собі перевірки. Самоконтроль – чудовий спосіб запам'ятати матеріал.



Пишучи матеріал, людина краще його запам'ятовує

Метод 2: Проходження пробних тестів

Наразі будь-хто може подивитися усі тести попередніх років та спробувати їх зробити. Крім того, кожного року можна скласти пробне ЗНО з того предмета, який вам необхідний для вступу.

Треба проходити пробні тести. Треба мати консультантів, які можуть підказати, які будуть тести, як їх розв'язувати. Вам не потрібно багато їхньої допомоги. Треба просто спробувати пройти тести у присутності цієї людини,

– зазначив Зубков.



Дати проходження пробного ЗНО

Метод 3: Використовувати книжки для підготовки до ЗНО

Він зауважив, що в Україні є дуже хороші книжки, які допомагають підготуватися до ЗНО самостійно. У них міститься весь необхідний матеріал, а також тести для перевірки знань.

Треба самому собі пояснювати матеріал. Бути нібито самому собі вчителем,

– пояснив методолог.

Метод 4: Опанувати метод ейдетики

Ейдетика – комплекс методів для розвитку пам'яті та образного мислення. Як підкреслив Зубков, цей метод дозволяє людині легко і просто запам'ятовувати матеріал.

Дорослим людям важче, ніж дітям. Тому їм потрібно висипатися, їсти кінзу. Бо вона здатна виводити з організму важкі метали,

– додав Зубков.

Дивіться повне відео програми "Освітні війни" на 24 каналі за 21 грудня: