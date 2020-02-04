ВНО 2020: участие в тестировании примут более 350 тысяч учеников

3 февраля стартовала регистрация на ВНО 2020. В украинском центре оценивания качества образования подсчитали, сколько всего абитуриентов ожидается в центрах тестирования.

Цифра не окончательная, ведь базируется на количестве выпускников школ и университетов, пишет Освита.ua.

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В 2020 году государственную итоговую аттестацию будут сдавать более 346 тысяч выпускников средних школ Украины. То есть такие показатели стоит ожидать и при регистрации на обязательные предметы ВНО 2020.

Также в нынешнем ВНО примут участие выпускники школ и университетов прошлых лет, которые будут поступать на учебный год 2020/2021 в вузы. Обычно их количество не превышает 10% от нынешних выпускников.

Всего на ВНО 2020 ожидается более 350 тысяч абитуриентов.



В целом можно будет сдавать экзамены по 11 предметам / инфографика: 24 канал

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Сколько в Украине всего школ?

Около 17 тысяч средних учебных заведений функционируют на территории Украины.