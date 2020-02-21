Фейкові відповіді на ЗНО-2020: абітурієнтів закликають не вестись на шахраїв

У Telegram-каналах шахраї вже продають відповіді на ЗНО 2020 року. В Українському центрі оцінювання якості освіти запевнили, що усі тести друкують в умовах суворої конфіденційності. Там закликали не купувати "відповіді", бо їх не існує.

Також створили систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Про це повідомили на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Там розповіли, що шахраї можуть надсилати листи з фейкової скриньки центру оцінювання освіти.

Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці "Тести минулих років", перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини у знаннях тощо,

– зазначили у відомсті.

В освітньому центрі закликали робіть вибір свідомо, користуватися перевіреними джерелами та критично оцінювати інформацію, щоб не стати жертвою шахраїв.

До слова, реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалась 3 лютого.



ЗНО з літератури абітурієнти складатимуть разом з українською мовою / інфографіка 24 каналу

​Детальніше: Почалась реєстрація на ЗНО-2020 – дати та які предмети потрібні для вступу