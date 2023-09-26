Будет ли ГИА в 2024 году: в Раде дали четкий ответ

В 2024 году Государственной итоговой аттестации в школах Украины не будет. Однако в отдельных начальных учебных заведениях проведут пилотирование мониторинговой ГИА.

Об этом заявил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак и добавил, что сейчас в Раде происходит регистрация законопроекта, регулирующего вступление в 2024 году.

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Будет ли ГИА в 2024 году

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала во время брифинга, как будет происходить вышеупомянутое пилотирование мониторинговой ГИА.

К пилоту привлекут 2000 участников на добровольной основе, которые пройдут задачи, разработанные УЦОКО, в качестве ГИА,

– отметила она.

И добавила, что участникам предоставят разработанные УЦОКО материалы. Педагоги и ученики впоследствии должны предоставить отзыв о том, комфортен ли такой формат для них. На уровне начальной школы ГИА планируется проводить как мониторинг.

Цель пилота ГИА в 2024 году – наработка инструментов и пилотирование процедур. Сдавать ученики его будут из языково-литературной и математической отраслей,

– сообщила глава УЦОКО.

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